Wall Street: Οι κυκλικές μετοχές κράτησαν όρθια την αγορά - Το βλέμμα σε Fed και Big Tech

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές των μικροτσίπ, περιμένοντας να πάρουν κατεύθυνση από τα αποτελέσματα των Big Tech - Ανάσες από την αποκλιμάκωση του πετρελαίου - Κρίσιμο το σήμα που θα στείλει η Fed την Τετάρτη