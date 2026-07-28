Wall Street: Οι κυκλικές μετοχές κράτησαν όρθια την αγορά - Το βλέμμα σε Fed και Big Tech
Wall Street: Οι κυκλικές μετοχές κράτησαν όρθια την αγορά - Το βλέμμα σε Fed και Big Tech
Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές των μικροτσίπ, περιμένοντας να πάρουν κατεύθυνση από τα αποτελέσματα των Big Tech - Ανάσες από την αποκλιμάκωση του πετρελαίου - Κρίσιμο το σήμα που θα στείλει η Fed την Τετάρτη
Η στροφή των επενδυτών από τους δημοφιλείς κατασκευαστές ημιαγωγών προς κλάδους που συνδέονται στενότερα με την πορεία της οικονομίας στήριξε σε μεγάλο βαθμό την Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης. Υποστηρικτικά λειτούργησαν επίσης τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών.
Έτσι, στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,03% στις 52.747 μονάδες και ο S&P 500 πρόσθεσε 0,21% στις 7.428 μονάδες. Ωστόσο, ο Nasdaq δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει και μετά από συνεχείς διακυμάνσεις έκλεισε τελικά με μικρή κάμψη 0,22% στις 24.876 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς η ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου, μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα. Η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,602% και του 30ετούς στο 5,095%.
Το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκε ισχυρό πλήγμα τη Δευτέρα, όταν η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 5%, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για χρηματοδότηση ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων σε ένα τεράστιο έργο κέντρων δεδομένων που συνδέεται με την OpenAI.
Επιπρόσθετα η αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς αρνητικούς παράγοντες για τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από την επιτυχία του μοντέλου Kimi K3 της Moonshot AI, τη θεαματική χρηματιστηριακή πρεμιέρα της κατασκευάστριας τσιπ μνήμης CXMT στη Σαγκάη και την πρόοδο της Κίνας στην εγχώρια παραγωγή μηχανημάτων λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας με τεχνολογία εμβάπτισης.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο τεχνολογικός κλάδος σταθεροποιήθηκε, όμως είναι σαφώς ευάλωτος καθώς ελλοχεύουν οι φόβοι για το ανεξέλεγκτο ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Ειδικά οι μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ οδεύουν προς τον χειρότερο μήνα τους από το 2008!
Μέσα στο κλίμα αυτό ενισχύεται ο ρόλος που μπορεί να παίξουν τα οικονομικά αποτελέσματα των υπόλοιπων Big Tech, που θα ανακοινώσουν στοιχεία μέσα στην εβδομάδα. Microsoft και Meta Platforms «ανοίγουν» το χορό την Τετάρτη, ενώ ακολουθούν την Πέμπτη οι Apple και Amazon.
Όπως και με την Alphabet την περασμένη εβδομάδα, το σημαντικότερο μέγεθος που θα εξετάσουν οι επενδυτές θα είναι οι προβλέψεις για τις κεφαλαιακές δαπάνες των εταιρειών της ομάδας των «Magnificent Seven», καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές AI μπορούν να αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις.
Μεγάλη σημασία θα παίξει και το σήμα που θα εκπέμψει η Federal Reserve, με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της, την Τετάρτη.
Το συμβούλιο αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με το εργαλείο CME FedWatch να αποτιμά την πιθανότητα αυτού του σεναρίου περίπου στο 71%.
Ωστόσο, οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής έχουν καταστεί περισσότερο αβέβαιες μέσα στον μήνα, λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η αγορά να μην τολμά να απορρίψει τελείως το ενδεχόμενο μιας έκπληξης.
Και βέβαια, ακόμη και αν η FOMC κρατήσει τελικά στάση αναμονής, αναλυτές και traders δίνουν υψηλές πιθανότητες σε αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Έτσι, στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,03% στις 52.747 μονάδες και ο S&P 500 πρόσθεσε 0,21% στις 7.428 μονάδες. Ωστόσο, ο Nasdaq δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει και μετά από συνεχείς διακυμάνσεις έκλεισε τελικά με μικρή κάμψη 0,22% στις 24.876 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς η ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου, μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα. Η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,602% και του 30ετούς στο 5,095%.
Το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκε ισχυρό πλήγμα τη Δευτέρα, όταν η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 5%, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για χρηματοδότηση ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων σε ένα τεράστιο έργο κέντρων δεδομένων που συνδέεται με την OpenAI.
Επιπρόσθετα η αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς αρνητικούς παράγοντες για τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από την επιτυχία του μοντέλου Kimi K3 της Moonshot AI, τη θεαματική χρηματιστηριακή πρεμιέρα της κατασκευάστριας τσιπ μνήμης CXMT στη Σαγκάη και την πρόοδο της Κίνας στην εγχώρια παραγωγή μηχανημάτων λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας με τεχνολογία εμβάπτισης.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο τεχνολογικός κλάδος σταθεροποιήθηκε, όμως είναι σαφώς ευάλωτος καθώς ελλοχεύουν οι φόβοι για το ανεξέλεγκτο ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Ειδικά οι μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ οδεύουν προς τον χειρότερο μήνα τους από το 2008!
Μέσα στο κλίμα αυτό ενισχύεται ο ρόλος που μπορεί να παίξουν τα οικονομικά αποτελέσματα των υπόλοιπων Big Tech, που θα ανακοινώσουν στοιχεία μέσα στην εβδομάδα. Microsoft και Meta Platforms «ανοίγουν» το χορό την Τετάρτη, ενώ ακολουθούν την Πέμπτη οι Apple και Amazon.
Όπως και με την Alphabet την περασμένη εβδομάδα, το σημαντικότερο μέγεθος που θα εξετάσουν οι επενδυτές θα είναι οι προβλέψεις για τις κεφαλαιακές δαπάνες των εταιρειών της ομάδας των «Magnificent Seven», καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές AI μπορούν να αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις.
Μεγάλη σημασία θα παίξει και το σήμα που θα εκπέμψει η Federal Reserve, με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της, την Τετάρτη.
Το συμβούλιο αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με το εργαλείο CME FedWatch να αποτιμά την πιθανότητα αυτού του σεναρίου περίπου στο 71%.
Ωστόσο, οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής έχουν καταστεί περισσότερο αβέβαιες μέσα στον μήνα, λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η αγορά να μην τολμά να απορρίψει τελείως το ενδεχόμενο μιας έκπληξης.
Και βέβαια, ακόμη και αν η FOMC κρατήσει τελικά στάση αναμονής, αναλυτές και traders δίνουν υψηλές πιθανότητες σε αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Τεράστια σημασία θα παίξουν στο μεταξύ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πορεία της ενεργειακής κρίσης. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί περίπου 20% μέσα σε δύο εβδομάδες, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλασσαν στρατιωτικά πλήγματα με επίκεντρο τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Από χθες οι τιμές περιορίστηκαν αισθητά, χάνοντας επιπλέον 5% σήμερα, με το Brent να υποχωρεί κάτω κι από τα 84 δολάρια το βαρέλι.
Όμως, ουδείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια αν η παύση των εχθροπραξιών θα συντηρηθεί, αν οι συνομιλίες επανεκκινήσουν και αν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία.
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι επενδυτές ελπίζουν σε ενδείξεις για τις προθέσεις του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος μετά την προηγούμενη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο είχε υιοθετήσει περισσότερο επιθετική στάση απέναντι στον πληθωρισμό.
«Η Τετάρτη μπορεί να αποδειχθεί η σημαντικότερη ημέρα για τις αγορές εδώ και πολύ καιρό», σχολίασε ο Ρικ Γκάρντνερ, επικεφαλής επενδύσεων της RGA Investments, εξηγώντας ότι ο Γουόρς θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τους επενδυτές για το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων λόγω της ανόδου του πετρελαίου, ενώ τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων θα δείξουν εάν αρχίζουν να εμφανίζονται ουσιαστικές αποδόσεις από τις τεράστιες δαπάνες στην AI.
Στο εταιρικό πεδίο, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου κυλά μέχρι στιγμής εξελιχθεί θετικά, εξέλιξη που δίνει ανάσες στους επενδυτές.
«Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της περιόδου και με περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, σχεδόν το 90% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, ενώ τα συνολικά κέρδη διαμορφώνονται περίπου 10% υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank, με επικεφαλής τον Παράγκ Τάτε.
Η αύξηση των κερδών του S&P 500 στο δεύτερο τρίμηνο οδεύει προς το 34% σε ετήσια βάση, σημαντικά υψηλότερα από την πρόβλεψη της αγοράς για 26% και την εκτίμηση της Deutsche Bank για 29%.
Παράλληλα, οι προβλέψεις για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, καθώς και για το 2027, συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά, σε αντίθεση με τη συνήθη τάση των εκτιμήσεων να μειώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες μικροτσίπ μνήμης και ημιαγωγών συνέχισαν να πέφτουν θύμα ρευστοποιήσεων, ανάμεσα τους Sandisk, Western Digital και Seagate, η κατασκευάστρια τσιπ μνήμης Micron, η εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών Lam Research και η σχεδιάστρια επεξεργαστών Arm.
Θετική εξαίρεση αποτέλεσε η Apple, που μάλιστα κατάφερε για πρώτη φορά να ξεπεράσει το όριο των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιιοποίηση, αποτελώντας μόλις τη δεύτερη τεχνολογική που έφτασε στα επίπεδα αυτά μετά την Nvidia.
Μεγάλες απώλειες και για τις Big Oil, όπως η Occidental Petroleum, η ConocoPhillips, η Chevron και η Exxon Mobil, οι οποίες ακολούθησαν την αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού.
Υπό πίεση βρέθηκε, επίσης, η United Parcel Service καθώς τα περιθώρια κέρδους που εμφάνισε απογοήτευσαν τους επενδυτές, οι οποίοι περίμεναν σαφέστερες ενδείξεις βελτίωσης, καθώς η εταιρεία ταχυμεταφορών περιορίζει σταδιακά τη συνεργασία της με την Amazon.
Στον αντίποδα στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι ασφαλιστικές μετοχές με τον S&P 500 Insurance Industry Index να φτάνει σε νέα υψηλά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια σε έναν αμυντικό κλάδο που ευνοείται τόσο από το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων όσο και από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα. Ξεχώρισαν ειδικά οι Erie Indemnity, Brown & Brown και Willis Towers Watson.
Ειδικά, ο Dow Jones έλαβε ιδιαίτερη ώθηση από τις μετοχές της Sherwin-Williams και της Coca-Cola, με την κατασκευάστρια χρωμάτων να αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη και τον γίγαντα των αναψυκτικών να ανακοινώνει πως το Μουντιάλ συνέβαλε σε αύξηση 5% του όγκου πωλήσεων.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Boeing, καθώς η μεγαλύτερη αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία έσοδα και εμφάνισε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 600 εκατ. δολαρίων, αλλά και η PayPal.
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Όμως, ουδείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια αν η παύση των εχθροπραξιών θα συντηρηθεί, αν οι συνομιλίες επανεκκινήσουν και αν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία.
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι επενδυτές ελπίζουν σε ενδείξεις για τις προθέσεις του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος μετά την προηγούμενη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο είχε υιοθετήσει περισσότερο επιθετική στάση απέναντι στον πληθωρισμό.
«Η Τετάρτη μπορεί να αποδειχθεί η σημαντικότερη ημέρα για τις αγορές εδώ και πολύ καιρό», σχολίασε ο Ρικ Γκάρντνερ, επικεφαλής επενδύσεων της RGA Investments, εξηγώντας ότι ο Γουόρς θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τους επενδυτές για το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων λόγω της ανόδου του πετρελαίου, ενώ τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων θα δείξουν εάν αρχίζουν να εμφανίζονται ουσιαστικές αποδόσεις από τις τεράστιες δαπάνες στην AI.
Στο εταιρικό πεδίο, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου κυλά μέχρι στιγμής εξελιχθεί θετικά, εξέλιξη που δίνει ανάσες στους επενδυτές.
«Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της περιόδου και με περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, σχεδόν το 90% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, ενώ τα συνολικά κέρδη διαμορφώνονται περίπου 10% υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank, με επικεφαλής τον Παράγκ Τάτε.
Η αύξηση των κερδών του S&P 500 στο δεύτερο τρίμηνο οδεύει προς το 34% σε ετήσια βάση, σημαντικά υψηλότερα από την πρόβλεψη της αγοράς για 26% και την εκτίμηση της Deutsche Bank για 29%.
Παράλληλα, οι προβλέψεις για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, καθώς και για το 2027, συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά, σε αντίθεση με τη συνήθη τάση των εκτιμήσεων να μειώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες μικροτσίπ μνήμης και ημιαγωγών συνέχισαν να πέφτουν θύμα ρευστοποιήσεων, ανάμεσα τους Sandisk, Western Digital και Seagate, η κατασκευάστρια τσιπ μνήμης Micron, η εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών Lam Research και η σχεδιάστρια επεξεργαστών Arm.
Θετική εξαίρεση αποτέλεσε η Apple, που μάλιστα κατάφερε για πρώτη φορά να ξεπεράσει το όριο των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιιοποίηση, αποτελώντας μόλις τη δεύτερη τεχνολογική που έφτασε στα επίπεδα αυτά μετά την Nvidia.
Μεγάλες απώλειες και για τις Big Oil, όπως η Occidental Petroleum, η ConocoPhillips, η Chevron και η Exxon Mobil, οι οποίες ακολούθησαν την αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού.
Υπό πίεση βρέθηκε, επίσης, η United Parcel Service καθώς τα περιθώρια κέρδους που εμφάνισε απογοήτευσαν τους επενδυτές, οι οποίοι περίμεναν σαφέστερες ενδείξεις βελτίωσης, καθώς η εταιρεία ταχυμεταφορών περιορίζει σταδιακά τη συνεργασία της με την Amazon.
Στον αντίποδα στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι ασφαλιστικές μετοχές με τον S&P 500 Insurance Industry Index να φτάνει σε νέα υψηλά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια σε έναν αμυντικό κλάδο που ευνοείται τόσο από το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων όσο και από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα. Ξεχώρισαν ειδικά οι Erie Indemnity, Brown & Brown και Willis Towers Watson.
Ειδικά, ο Dow Jones έλαβε ιδιαίτερη ώθηση από τις μετοχές της Sherwin-Williams και της Coca-Cola, με την κατασκευάστρια χρωμάτων να αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη και τον γίγαντα των αναψυκτικών να ανακοινώνει πως το Μουντιάλ συνέβαλε σε αύξηση 5% του όγκου πωλήσεων.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Boeing, καθώς η μεγαλύτερη αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία έσοδα και εμφάνισε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 600 εκατ. δολαρίων, αλλά και η PayPal.
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