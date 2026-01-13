Ο Νικ Τζόνας αγχώθηκε και αποχώρησε στιγμιαία από τις Χρυσές Σφαίρες: Ήταν σαν γροθιά στο στομάχι
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι τον κατέβαλε το άγχος, με αποτέλεσμα να κάνει ένα μικρό διάλειμμα
Τον λόγο για τον οποίο εθεάθη να βγαίνει προσωρινά εκτός της αίθουσας των Χρυσών Σφαιρών 2026, εξήγησε ο Νικ Τζόνας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο τραγουδιστής εμφανίζεται το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου σε σχετικό απόσπασμα, που κατέγραψε το Parade, να στέκεται έξω από τον χώρο της τελετής και να πίνει νερό, κοιτώντας γύρω του.
Δείτε το βίντεο
Μετά τη διάδοση του βίντεο, ο Τζόνας απάντησε σε ανάρτηση κάποιου στο X, ο οποίος σχολίαζε ότι «το κοινωνικό άγχος τον κατέβαλε». Ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την εκτίμηση αυτή, γράφοντας: «Ναι… με χτύπησε σαν γροθιά στο στομάχι», κάνοντας παράλληλα αναφορά στο νέο του single με τίτλο «Gut Punch».
Στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο Τζόνας ερμηνεύει στίχους που αναφέρονται στον εσωτερικό διάλογο και την αυτοκριτική, τραγουδώντας: «Με χτύπησε σαν γροθιά στο στομάχι, πλήγωσα τα ίδια μου τα συναισθήματα… Πώς τα κατάφερα να γίνω τόσο καλός στο να φέρομαι σκληρά στον εαυτό μου;».
Ο Νικ Τζόνας έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ψυχική του υγεία, συνδέοντάς τη και με το γεγονός ότι ζει με διαβήτη τύπου 1. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο PEOPLE το 2021, είχε τονίσει ότι «η ψυχική και συναισθηματική πλευρά της ασθένειας είναι εξαιρετικά σημαντική», προσθέτοντας: «Μιλάω με τον θεραπευτή μου και ευτυχώς έχω ένα πολύ καλό σύστημα υποστήριξης και εξαιρετικούς γιατρούς».
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Yeah…it hit me like a gut punch— Nick Jonas (@nickjonas) January 12, 2026
