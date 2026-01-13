Ο Νικ Τζόνας αγχώθηκε και αποχώρησε στιγμιαία από τις Χρυσές Σφαίρες: Ήταν σαν γροθιά στο στομάχι

το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου σε

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PARADE Magazine (@parademag)

Με χτύπησε σαν γροθιά στο στομάχι, πλήγωσα τα ίδια μου τα συναισθήματα… Πώς τα κατάφερα να γίνω τόσο καλός στο να φέρομαι σκληρά στον εαυτό μου;

Κλείσιμο