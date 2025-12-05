Ο Γκλεν Πάουελ και η Μισέλ Ράντολφ είναι ζευγάρι εδώ και δύο μήνες
Οι δύο ηθοποιοί κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους – Φίλοι τους λένε ότι περνούν χρόνο μαζί στο Τέξας
Ζευγάρι εδώ και περίπου δύο μήνες είναι ο Γκλεν Πάουελ και η Μισέλ Ράντολφ, όπως ανέφερε πηγή στο «US Weekly», σημειώνοντας ότι η σχέση τους παραμένει σε αρχικό στάδιο.
Η ίδια πηγή είπε ότι οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να βλέπουν πού θα οδηγήσει η γνωριμία τους τον Οκτώβριο και προσπαθούν να κρατούν τη σχέση μακριά από τη δημοσιότητα. Ο Πάουελ «περνάει καλά» με τη Ράντολφ, ωστόσο «δεν θέλει αυτή τη στιγμή να δημοσιοποιήσει κάποια σχέση ούτε να προχωρήσει σε κάτι σοβαρό», όπως ανέφερε το δημοσίευμα.
Η Ράντολφ έχει συναντήσει την οικογένεια του ηθοποιού «μερικές φορές», ενώ οι συγγενείς του τη χαρακτηρίζουν «γλυκιά και αγαπητή». Τον προηγούμενο μήνα οι δυο τους είχαν εμφανιστεί να χορεύουν σε γνωστό μπαρ στο Όστιν του Τέξας.
Πηγές ανέφεραν ακόμη ότι τον τελευταίο καιρό περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, καθώς και οι δύο ηθοποιοί έχουν διάλειμμα από γυρίσματα. Η Ράντολφ έχει περάσει μεγάλο μέρος της χρονιάς στο Τέξας για τα γυρίσματα του «Landman» και «έχει αγαπήσει την πολιτεία», κάτι που αποτέλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, κοινό σημείο με τον Πάουελ. Ο ηθοποιός είχε στο παρελθόν σχέση με το μοντέλο Τζίτζι Πάρις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Glen Powell and ‘Landman’ star Michelle Randolph are casually dating. A source tells ET the couple is ‘taking it slow.’https://t.co/SUqqB3bEU3— Entertainment Tonight (@etnow) December 4, 2025
