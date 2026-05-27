Η Γκέιλ Κινγκ περιέγραψε τη στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με φίλη της μέσα στο σπίτι τους
GALA
Γκέιλ Κινγκ Απιστία

Η Γκέιλ Κινγκ περιέγραψε τη στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με φίλη της μέσα στο σπίτι τους

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρήκε την ερωμένη του Ουίλιαμ Μπάμπους πίσω από μία πόρτα

Η Γκέιλ Κινγκ περιέγραψε τη στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με φίλη της μέσα στο σπίτι τους
Ιωάννα Μαρίνου
Τη στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με φίλη της μέσα στο σπίτι τους περιέγραψε η Γκέιλ Κινγκ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CBS Mornings ήταν παντρεμένη με τον Ουίλιαμ Μπάμπους από το 1982 έως το 1993. Το τέλος στον γάμο τους ήρθε όταν, όπως αποκάλυψε στο podcast Call Her Daddy, επέστρεψε απροειδοποίητα στο σπίτι τους από την Ουάσινγκτον, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους και τον έπιασε στα πράσα.

Η Κινγκ ανέφερε πως ο σύζυγός της προσπάθησε να την εμποδίσει να μπει στο σπίτι, προειδοποιώντας την ότι υπήρχε κάποιος μέσα. «Ξεπετάγεται τρέχοντας από το δωμάτιο με μια πετσέτα πάνω του και μου λέει “Δεν μπορείς να μπεις”», θυμήθηκε, προσθέτοντας πως δεν υποψιάστηκε κάτι, όμως άρχισε να ψάχνει και τελικά εντόπισε τη γυναίκα να κρύβεται πίσω από μία πόρτα.



Η ίδια δήλωσε ότι αντιμετώπισε τη γυναίκα με απογοήτευση, λέγοντάς της ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε, ιδιαίτερα επειδή επρόκειτο για άτομο από το κοντινό της περιβάλλον.

Παρότι, όπως είπε, υπήρχαν ενδείξεις στο παρελθόν που της είχαν κινήσει υποψίες, δεν είχε φανταστεί την πραγματικότητα μέχρι να τη δει με τα μάτια της.

Ο Ουίλιαμ Μπάμπους είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη στο παρελθόν για την πράξη του, χαρακτηρίζοντάς την «καθοριστικό λάθος» που επηρέασε τη ζωή όλων. Παράλληλα, αναγνώρισε τη στάση της Κινγκ, τονίζοντας ότι έβαλε πάνω απ’ όλα τα δύο παιδιά τους και διατήρησε μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ τους.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης