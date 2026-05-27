Η Γκέιλ Κινγκ περιέγραψε τη στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με φίλη της μέσα στο σπίτι τους
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρήκε την ερωμένη του Ουίλιαμ Μπάμπους πίσω από μία πόρτα
Τη στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με φίλη της μέσα στο σπίτι τους περιέγραψε η Γκέιλ Κινγκ.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CBS Mornings ήταν παντρεμένη με τον Ουίλιαμ Μπάμπους από το 1982 έως το 1993. Το τέλος στον γάμο τους ήρθε όταν, όπως αποκάλυψε στο podcast Call Her Daddy, επέστρεψε απροειδοποίητα στο σπίτι τους από την Ουάσινγκτον, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους και τον έπιασε στα πράσα.
Η Κινγκ ανέφερε πως ο σύζυγός της προσπάθησε να την εμποδίσει να μπει στο σπίτι, προειδοποιώντας την ότι υπήρχε κάποιος μέσα. «Ξεπετάγεται τρέχοντας από το δωμάτιο με μια πετσέτα πάνω του και μου λέει “Δεν μπορείς να μπεις”», θυμήθηκε, προσθέτοντας πως δεν υποψιάστηκε κάτι, όμως άρχισε να ψάχνει και τελικά εντόπισε τη γυναίκα να κρύβεται πίσω από μία πόρτα.
Η ίδια δήλωσε ότι αντιμετώπισε τη γυναίκα με απογοήτευση, λέγοντάς της ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε, ιδιαίτερα επειδή επρόκειτο για άτομο από το κοντινό της περιβάλλον.
Παρότι, όπως είπε, υπήρχαν ενδείξεις στο παρελθόν που της είχαν κινήσει υποψίες, δεν είχε φανταστεί την πραγματικότητα μέχρι να τη δει με τα μάτια της.
Ο Ουίλιαμ Μπάμπους είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη στο παρελθόν για την πράξη του, χαρακτηρίζοντάς την «καθοριστικό λάθος» που επηρέασε τη ζωή όλων. Παράλληλα, αναγνώρισε τη στάση της Κινγκ, τονίζοντας ότι έβαλε πάνω απ’ όλα τα δύο παιδιά τους και διατήρησε μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ τους.
Gayle King recalls finding out her ex-husband was cheating with her close friend. 🤯 https://t.co/CytvWlcb21— TMZ (@TMZ) May 27, 2026
