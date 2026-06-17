Το Ισραήλ αποκαλύπτει πολυετή μυστική συνεργασία με τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ και η Σομαλιλάνδη διατηρούν φιλική σχέση εδώ και χρόνια, βασισμένη στα κοινά συμφέροντα, τις δημοκρατικές αξίες και τη δέσμευσή τους για ασφάλεια και σταθερότητα, είπε ο Ίσραελ Κατς