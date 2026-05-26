Την πήρε ο Κύριος και ελευθερώθηκε, την ευχαριστώ που ήταν κομμάτι της ζωής μου, λέει η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα
Με θλίψη αναφέρθηκε στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα η κουμπάρα της, περιγράφοντας την απώλειά της ως μια μορφή λύτρωσης από τη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετώπιζε, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησαν μαζί.
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Μαΐου από καρκίνο, σε ηλικία 56 ετών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που την αποχαιρετούν και μιλούν για τον τρόπο που πάλεψε η Γωγώ Μαστροκώστα με την ασθένεια, είναι και η γυναίκα που την πάντρεψε με τον Τραϊανό Δέλλα, Ελένη Μπούση.
Σε δηλώσεις που έκανε η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα την Τρίτη στην εκπομπή «Πρωινό» περιέγραψε τη σχέση που τις συνέδεε και τα συναισθήματα αγάπης που έχει για εκείνη: «Η κουμπάρα, ήταν η πολύ αγαπημένη στη ζωή μου. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, αλλά στο τέλος, την πήρε ο Κύριος και ελευθερώθηκε. Με μεγάλη αγάπη και εκτίμηση, και για την οικογένεια των κουμπάρων μου. Αν μπορούσα να της πω δύο λόγια θα της έλεγα ότι την αγαπώ και της δίνω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μου».
Η Ελένη Μπούση είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή με εμφανή συγκίνηση για τη δοκιμασία της πρώην γυμνάστριας, σε δηλώσεις που είχε κάνει λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή η κουμπάρα της: «Είμαστε κουμπάροι. Δεν της άξιζε της κουμπάρας μου ένας τόσο μεγάλος σταυρός, αλλά ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε τα θελήματα του Θεού. Ο Τραϊανός είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος. Το μόνο που ζητάω απ΄ όλους είναι να προσευχηθούν για εκείνη. Η Γωγώ δεν φεύγει από τη σκέψη μου και από τις προσευχές μου. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους τρεις».
Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε η κόρη της, Βικτώρια στα social media.
