Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ελληνικό self test για τον HPV στο πρότυπο του σουηδικού μοντέλου – Η επικεφαλής ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
Ελληνικό self test για τον HPV στο πρότυπο του σουηδικού μοντέλου – Η επικεφαλής ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
Η Καθηγήτρια κυρία Μαρία Γαζούλη αναλύει το έργο SHINE για την έγκαιρη ανίχνευση HPV μέσω επιγενετικών βιοδεικτών και τεστ self sampling από τις γυναίκες στο σπίτι
Ένα νέο τεστ που γίνεται στο σπίτι και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση αλλοιώσεων από τον ιό HPV ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξέλιξη που επιτρέπει στη χώρα μας να συμβαδίσει με τη Σουηδία η οποία εδώ και χρόνια εφαρμόζει self-sampling για τον HPV, στρατηγική που έχει συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Το νέο τεστ σχεδιάστηκε για να λειτουργεί συμπληρωματικά τόσο στο γνωστό Τεστ ΠΑΠ όσο και στον μοριακό έλεγχο για τον ιό HPV, προσφέροντας επιπλέον ένα εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Στόχος των ερευνητών είναι να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι γυναίκες που παρουσιάζουν προκαρκινικές αλλοιώσεις και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το νέο τεστ σχεδιάστηκε για να λειτουργεί συμπληρωματικά τόσο στο γνωστό Τεστ ΠΑΠ όσο και στον μοριακό έλεγχο για τον ιό HPV, προσφέροντας επιπλέον ένα εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Στόχος των ερευνητών είναι να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι γυναίκες που παρουσιάζουν προκαρκινικές αλλοιώσεις και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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