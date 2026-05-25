Συγκλονιστική ανάρτηση Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα: Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει

Στην ανάρτησή του, ο Τραϊανός Δέλλας καταλήγει: «Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά».Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!Πετά ψηλάΤην είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.



Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ.», έγραψε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου.



Το love story της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα

Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο

γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού τους γνωστού σε νυχτερινό μαγαζί, όπου έγινε η πρώτη επαφή η οποία έμελλε να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο έρωτα. «

Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα!!







Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θέλω παιδιά με τον Τραϊανό. Αλλά δεν ήξερα αν θα γίνει, γιατί γνώρισα τον άντρα μου σε μία πολύ περίεργη φάση. Μετά από έναν χωρισμό και όταν ένας άντρας είναι δεσμευμένος και μένει ελεύθερος, θέλει λίγο να κάνει τον κύκλο του και τη ζωή του. Εγώ πέτυχα αυτή την φάση λοιπόν. Έπρεπε να δείξω υπομονή, έναν χρόνο μετά είπαμε ότι έχουμε σχέση.







Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, για τον Τραϊανό μετά από έναν χρόνο. Όμως εκτιμούσα την ειλικρίνειά του και ήξερα πως όταν αυτός ο άντρας πει ότι είναι μαζί μου, θα είναι μαζί μου. Τον πρώτο χρόνο ήμουν στο “χαρέμι”. Μου δημιουργούσε άγχος όλο αυτό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο άντρας αυτός και ευτυχώς είδα πιο μπροστά. Στην αρχή της σχέσης μας, έμενα στο σπίτι του και δεν μου έδινε κλειδιά

».

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο Κολωνάκι με εκείνον να την ζητά σε ραντεβού και εκείνη να αποδέχεται. Το ζευγάρι κατάφερε

, ενώ το ειδύλλιο τους έγινε γνωστό

, όταν έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κλαμπ, μαζί με την Ορθούλα Παπαδάκου, τον αδερφό της Πιτ και την γυναίκα του Μάντα Παπαδάκου.

Στην συνέχεια ο Τραϊανός της ζητά να μείνουν μαζί. Τότε, εκείνη μένει έγκυος και στις 9 Δεκεμβρίου του 2008 υποδέχονται στη ζωή τους την κόρη τους,

. «

», ανέφερε σε συνέντευξή της στο DOT.

Τρεις ημέρες από τον ερχομό της κόρης τους, η Γωγώ Μαστροκώστα

. Μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια της με τον καρκίνο του μαστού το 2010. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τον θηλασμό του μωρού της και είχε πόνους στο στήθος. «

Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει. Ίσως αυτό ήταν το τίμημα για να έρθει στη ζωή η κόρη μου. Κι ας μην είχα μαλλιά, κι ας μην ήμουν καλά, για τον Τραϊανό ήμουν θεά. Μακάρι όλες οι γυναίκες να είχαν έναν σύντροφο σαν τον δικό μου.





Τρεις μέρες αφότου γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε. Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing.







Την απόφαση να μιλήσει για την ασθένεια και την μεγάλη μάχη που έδωσε

.

».

Μαζί ταξιδεύουν στο Σικάγο, σε μία από πιο φημισμένες κλινικές της Αμερικής. Οταν

είχε πει: «

».

Το ζευγάρι

. Η Γωγώ στην πρώτη μάχη θα βγει νικήτρια. Ο Τραϊανός δεν την αφήνει από τα μάτια του. Αν και όλα έδειχναν πως πήγαιναν καλύτερα, ο καρκίνος την επισκέπτεται ξανά και αυτή την φορά πιο επιθετικά. Δεν το βάζει κάτω. Αγωνίζεται, κάνει θεραπείες.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο Τραϊανός Δέλλας

... «

».

Το ζευγάρι δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις και όλοι σέβονταν την δύσκολη κατάσταση που περνούσαν. Τις τελευταίες ημέρες η ξαφνική επιδείνωση της υγείας της είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία. Τελικά, η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή, με τον οργανισμό της να μην αντιδρά, όπως θα ήθελαν οι γιατροί...

Αναλυτικά η ανάρτηση:Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος και είμαι 4-5 μήνες χωρίς πρόταση. Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό, “θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα”. Βικτώρια λένε την μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας. Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλάΠροσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει».«Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μουΔυσκολεύομαι να το συζητάω, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μοιρολατρώ, σιχαίνομαι να με λυπούνται, αλλά νιώθω ότι η εκπομπή σου μου δίνει αυτό το βήμα να δώσω λίγο ακόμα δύναμη στις γυναίκες, γιατί νιώθω εγώ δυνατή μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι ξεπερνιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματαΜετά από πολλή σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος