Σπάνια εμφάνιση πέντε φαλαινών φυσητήρων ανοιχτά της Λευκάδας, δείτε βίντεο
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Φάλαινες Λευκάδα

Σπάνια εμφάνιση πέντε φαλαινών φυσητήρων ανοιχτά της Λευκάδας, δείτε βίντεο

 Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους

Σπάνια εμφάνιση πέντε φαλαινών φυσητήρων ανοιχτά της Λευκάδας, δείτε βίντεο
18 ΣΧΟΛΙΑ
Πέντε φάλαινες φυσητήρες καταγράφηκαν στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς, σε ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Δείτε το βίντεο:

@seminakaridi

Βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς *** (έγινε ένα λαθάκι) #φάλαινες #whales #Ιόνιο #Λευκάδα #Παξοί

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18 ΣΧΟΛΙΑ

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