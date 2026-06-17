Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου που επέβαιναν σε λέμβο, μεταφέρθηκαν στη Σούδα
Νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Γαύδου που επέβαιναν σε λέμβο, μεταφέρθηκαν στη Σούδα
Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές
Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου προχώρησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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