Η Mailo’s άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στον Καναδά, στην καρδιά του Τορόντο
Η Mailo’s άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στον Καναδά, στην καρδιά του Τορόντο
Η αλυσίδα Mailo's - The Pasta Project διαθέτει δίκτυο 50 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και (πλέον) Καναδά
Η Mailo’s – The Pasta Project άνοιξε επίσημα τις πόρτες του πρώτου της καταστήματος στον Καναδά, στην καρδιά του Τορόντο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή πορεία ανάπτυξης του brand. Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη διεύθυνση 357 Bremner Blvd, απέναντι από το εμβληματικό Rogers Centre, σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη ημέρα λειτουργίας, στις 12 Ιουνίου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα Mailo’s έγιναν sold out ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ξεπουλώντας από φρέσκα ζυμαρικά και οδηγώντας το κατάστημα σε πρόωρο κλείσιμο λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης.
Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο, η Mailo’s – The Pasta Project συνεχίζει τη διεθνή επέκταση, χτίζοντας ένα σύγχρονο food brand με επίκεντρο τα φρέσκα ζυμαρικά, τις signature σάλτσες και μια μοναδική εμπειρία γεύσης. Το Τορόντο αποτελεί το πρώτο βήμα της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική.
Η αλυσίδα Mailo’s – The Pasta Project με δίκτυο 50 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Καναδά, προσφέρει καθημερινά φρέσκα ζυμαρικά που συνοδεύονται από signature σάλτσες, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για αυθεντικό, ποιοτικό και γρήγορο φαγητό.
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη ημέρα λειτουργίας, στις 12 Ιουνίου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα Mailo’s έγιναν sold out ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ξεπουλώντας από φρέσκα ζυμαρικά και οδηγώντας το κατάστημα σε πρόωρο κλείσιμο λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης.
Ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε:«Το άνοιγμα στο Τορόντο αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς. Η αγάπη που λάβαμε από τον κόσμο την πρώτη κιόλας μέρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας γεμίζει ευθύνη αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον. Το sold out της πρώτης ημέρας μάς δείχνει ότι αυτό που χτίζουμε έχει πραγματικά διεθνή δυναμική. Ο Καναδάς είναι μόνο η αρχή».
Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο, η Mailo’s – The Pasta Project συνεχίζει τη διεθνή επέκταση, χτίζοντας ένα σύγχρονο food brand με επίκεντρο τα φρέσκα ζυμαρικά, τις signature σάλτσες και μια μοναδική εμπειρία γεύσης. Το Τορόντο αποτελεί το πρώτο βήμα της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική.
Η αλυσίδα Mailo’s – The Pasta Project με δίκτυο 50 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Καναδά, προσφέρει καθημερινά φρέσκα ζυμαρικά που συνοδεύονται από signature σάλτσες, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για αυθεντικό, ποιοτικό και γρήγορο φαγητό.
Πηγή: newmoney.gr
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