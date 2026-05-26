Συντετριμμένος ο Χάρης Σιανίδης με τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: Της χρωστάω πάρα πολλά, τον τελευταίο χρόνο νομίζω ότι δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών
Ο Τραϊανός δεν κοιμήθηκε ούτε για ένα λεπτό, τόσα χρόνια ήταν από πάνω της, βιβλική φιγούρα, πρόσθεσε για τον σύζυγο του πρώην μοντέλου
Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο Χάρης Σιανίδης με τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, δηλώνοντας πως τον τελευταίο χρόνο για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να της σταθεί, όπως ο ίδιος θα ήθελε, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του ότι δεν ήταν αντάξιος των προσδοκιών.
Η είδηση του θανάτου του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο, προκάλεσε βαθιά θλίψη στον γνωστό PR manager. Οι δύο τους ήταν στενοί φίλοι εδώ και 26 χρόνια με τον Χάρη Σιανίδη να δηλώνει εμφανώς συγκινημένος την Τρίτη 26 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno» πως η Γωγώ Μαστροκώστα τον «πήρε από το χέρι» όπως είπε, όταν εκείνος ήταν 19 ετών.
Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ο Χάρης Σιανίδης δήλωσε για την πρώην γυμνάστρια: «Χίλια συγγνώμη, είμαι πολύ χάλια. Ήταν ένα πολύ δικό μου άτομο. Της χρωστάω πάρα πολλά, γιατί με βοήθησε, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα. Με έπιασε από το χέρι 19 ετών και ήμασταν πάντα οι δυο μας». Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη σχέση τους και στο τελευταίο διάστημα: «Τον τελευταίο χρόνο είχα και εγώ κάποια δικά μου θέματα και δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών της. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη. Ήταν για εμένα ένα είδωλο η Γωγώ».
Κλείνοντας, ο PR manager έκανε ξεχωριστή αναφορά στον σύζυγο της Γωγώς Μαστροκώστα, Τραϊανό Δέλλα και στην οικογένειά της: «Η οικογένειά της είναι φανταστική, η μητέρα της, η αδερφή της, ο Τραϊανός, η Βικτώρια, δεν την άφησαν ούτε δευτερόλεπτο. Ο Τραϊανός ήταν στήριγμά της, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μία βιβλική φιγούρα. Δεν κοιμήθηκε ούτε για ένα λεπτό, τόσα χρόνια ήταν από πάνω της».
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή, έπειτα από 10 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Λίγο αργότερα, η ίδια έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες για την κηδεία της μητέρας της, καθώς και την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων.
Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της. Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθεί δωρεά στο Ίδρυμα «Φλόγα».
Λίγες ώρες μετά την είδηση θανάτου της, ο Χάρης Σιανίδης αποχαιρέτισε τη στενή του φίλη μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Ο ίδιος δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, αποκαλώντας το πρώην μοντέλο «είδωλο», «γυναίκα πρότυπο» και «μαχήτρια».
Όπως έγραψε: «Γωγούλα μου αγαπημένη, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου. Ήμασταν πάντα μαζί, ένα, χέρι χέρι παντού. Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας, εμείς οι δυο πάντα μαζί. Γωγώ και Χάρης. "Μονόχνοτοι", όπως έλεγες. 26 ολόκληρα χρόνια. Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο, το πάθος, το απόλυτο σύμβολο. Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή. Κι ύστερα η γυναίκα πρότυπο, η μαμά της Βίκτωριας, η μαχήτρια, η πηγαία δύναμη. Ο ορισμός της υπομονής, της επιμονής και της ζωής. Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε, δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα. Πού μ’ αφήνεις Γωγώ μου; Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί. Ότι δεν θα μ’ αφήσεις ποτέ, ότι θα με προστάτευες για πάντα. Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο. Εσύ δεν λύγισες ποτέ, ποτέ».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η οικογένειά σου, αυτά τα τελευταία δύσκολα 4 χρόνια, στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα. Εμείς δεν θα χαθούμε ποτέ. Σ’ αγαπώ. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες».
