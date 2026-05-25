Δεν της άξιζε ένας τόσο μεγάλος σταυρός, είχε δηλώσει η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα
Ο Τραϊανός είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος, είχε πει για τον σύζυγο της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου
Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση είχε αναφερθεί δημόσια στη σκληρή δοκιμασία της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου με τον καρκίνο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν της άξιζε ένας τόσο μεγάλος σταυρός».
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή στα 56 της χρόνια, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Η κόρη της, Βικτώρια έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από ανάρτηση στα social media.
Η κουμπάρα του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα είχε μιλήσει στο «Πρωινό» με εμφανή συγκίνηση, μην μπορώντας να κρύψει τη θλίψη της για τη μάχη που έδινε η πρώην γυμνάστρια με την υγεία της. Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Μπούση ζητούσε λίγες ημέρες πριν πεθάνει η κουμπάρα της να προσευχηθούν για εκείνη: «Είμαστε κουμπάροι. Δεν της άξιζε της κουμπάρας μου ένας τόσο μεγάλος σταυρός, αλλά ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε τα θελήματα του Θεού. Ο Τραϊανός είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος. Το μόνο που ζητάω απ΄ όλους είναι να προσευχηθούν για εκείνη. Η Γωγώ δεν φεύγει από τη σκέψη μου και από τις προσευχές μου. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους τρεις».
