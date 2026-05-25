Χρήστος Σαντικάι: Με τον γιο μου ξαναζώ την παιδική μου ηλικία, ο ρόλος της μητέρας έχει αλλάξει θετικά τη Λάουρα Νάργες
Είμαστε μία ευτυχισμένη οικογένεια, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Την παιδική του ηλικία ξαναζεί ο Χρήστος Σαντικάι μεγαλώνοντας τον γιο του και θεωρεί πως η σύζυγός του Λάουρα Νάργες έχει αλλάξει θετικά από τότε που έγινε μητέρα.
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 25 Μαΐου και μιλώντας για την οικογένειά του επισήμανε πως η ζωή του είναι πολύ διαφορετική πλέον: «Είναι 3,5. Αλλάζει πάρα πολύ η ζωή σου, προς το καλύτερο εννοείται. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ξαναζείς λίγο κι εσύ την παιδική ηλικία που μπορεί να μην έζησες απόλυτα και τη ζήσεις μέσω του παιδιού», είπε, ενώ για τα άγχη που μπορεί να έχει ως πατέρας δήλωσε: «Επειδή γενικά είμαι αγχώδης τύπος, προσπαθώ όσο έχει να κάνει με το παιδί να μην αγχώνομαι τόσο πολύ».
Όσον αφορά στη Λάουρα Νάργες, ο Χρήστος Σαντικάι σημείωσε πως είναι πολύ καλά αυτό το διάστημα: «Είναι πάρα πολύ καλά, χαρούμενη, ευδιάθετη, όπως την ξέρετε κι εσείς. Ο ρόλος της μητέρας την έχει αλλάξει κι αυτήν θετικά θα έλεγα. Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια», είπε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία και απάντησε σε ποιον θα ήθελε να γράψει τραγούδι και δεν το έχει κάνει ακόμα: «Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γράψει τραγούδι στον Γιάννη Πάριο. Θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος», δήλωσε.
Απόλυτος θεωρεί πως είναι και ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια: «Ο Νότης Σφακιανάκης είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Δεν θα πω αν θα έπρεπε να επιστρέψει ή όχι. Αυτό το ξέρει ο ίδιος. Σίγουρα έχει περάσει την πόρτα των θρύλων», είπε.
