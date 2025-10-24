Λάουρα Νάργες για Χρήστο Σαντικάι: Ήρθε δύο χρονών στην Ελλάδα, του έλεγαν «τι θες εσύ εδώ Αλβανέ»
Ουσιαστικά εδώ μεγάλωσε, ξέρει πολύ καλύτερα ελληνικά από εμένα, δήλωσε η ραδιοφωνική παραγωγός για τον σύζυγό της
Μερικές από τις ρατσιστικές συμπεριφορές που βίωσε λόγω της αλβανικής καταγωγής του ο Χρήστος Σαντικάι, περιέγραψε η Λάουρα Νάργες, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της μετακόμισε στην Ελλάδα σε ηλικία δύο ετών.
Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube και μεταξύ άλλων στάθηκε στο γεγονός ότι ο τραγουδιστής ήρθε αντιμέτωπος με ρατσιστικά σχόλια από την παιδική του ηλικία.
«Ο Χρήστος ερχόμενος από την Αλβανία, σύμφωνα με αυτά που μου έχει πει ο ίδιος και η μητέρα του, έζησε έναν ρατσισμό του τύπου: “Τι θες εσύ εδώ, Αλβανέ”. Ήρθε σε ηλικία 2 ετών. Ουσιαστικά εδώ μεγάλωσε, όλα εδώ τα έκανε. Ξέρει πολύ καλύτερα ελληνικά από εμένα και πολλές φορές τον ρωτάω “πώς λέμε αυτό;”. Υπάρχει διαμάχη για το ποιος ξένος ξέρει καλύτερα ελληνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, η Λάουρα Νάργες δήλωσε ότι ο Χρήστος Σαντικάι έχει δεχτεί και σωματικές επιθέσεις λόγω της καταγωγής του: «Ο Χρήστος ήταν αρχικά στο Κιάτο και στα 4 ήρθε στην Αθήνα. Έχει δεχτεί και κλοτσιές στο γόνατο, λέγοντάς του: “Τι θες εδώ Αλβανέ; Σήκω φύγε”».
Παρά τα βιώματα αυτά, η σύζυγος του τραγουδιστή τόνισε πως ο Χρήστος Σαντικάι αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αντίστοιχα περιστατικά: «Ο Χρήστος είναι ταγμένος στην κοινωνία. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εκείνος όλο αυτό το παίρνει πολύ χαλαρά και με πολλή κατανόηση, ότι δηλαδή δεν φταίνε αυτοί που κάνουν ρατσιστικά σχόλια, αλλά κάποιος τους είπε ότι πρέπει να συμπεριφερθούν έτσι».
