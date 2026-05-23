Καλεσμένος στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι διαμαρτύρεται γιατί δεν του επιτρέπεται συνοδός: Είναι πολύ άβολο, λέει
Ο ίδιος φέρεται να σκέφτεται να μην παραστεί στον γάμο λόγω των περιορισμών στις προσκλήσεις
Παράπονα για περιορισμό σε ό,τι αφορά τον συνοδό στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, εξέφρασε ένας από τους καλεσμένους τους, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα, δεν του επιτρέπεται να έχει μαζί του επιπλέον άτομο.
Ο καλεσμένος, μιλώντας στην Daily Mail, ανέφερε ότι η πρόσκλησή του δεν περιλαμβάνει δυνατότητα +1, κάτι που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση. «Η πρόσκλησή μου δεν μου επέτρεπε να φέρω συνοδό. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω; Να πάω μόνος; Είναι πολύ άβολο. Δεν νομίζω ότι θα πάω τελικά, δεν θέλω να πάω μόνος μου και δεν είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίζω πολλούς εκεί», φέρεται να δήλωσε.
Όπως πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, γνωρίζει ότι υπάρχουν περιορισμοί λόγω χωρητικότητας και ασφάλειας, ωστόσο θεωρεί ότι η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, ειδικά από τη στιγμή που, όπως ισχυρίζεται, άλλοι καλεσμένοι έχουν δικαίωμα σε συνοδό.
Ο γάμος του ζευγαριού έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, με την ακριβή τοποθεσία να παραμένει άγνωστη μέχρι την τελευταία στιγμή για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με άλλη πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσο, οι καλεσμένοι υποχρεώθηκαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους υπογράφοντας συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) όταν στάλθηκαν οι προσκλήσεις, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν μυστικές οι λεπτομέρειες του γάμου.
