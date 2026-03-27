Η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε «χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και ελεύθερη» λόγω του Τράβις Κέλσι
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον αρραβωνιαστικό της κατά τη διάρκεια της ομιλίας στα iHeartRadio Music Awards 2026

Γεωργία Κοτζιά
Χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και ελεύθερη, ανέφερε ότι αισθάνεται η Τέιλορ Σουίφτ λόγω της σχέσης της με τον Τράβις Κέλσι.

Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ομιλία την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στα iHeartRadio Music Awards 2026, αφότου παρέλαβε το βραβείο της για το Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ «The Life of a Showgirl», που κυκλοφόρησε το 2025.

Αρχικά, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ είναι τόσο χαρούμενο, γεμάτο αυτοπεποίθηση και ελευθερία, γιατί έτσι νιώθω κάθε μέρα της ζωής μου, χάρη στον αρραβωνιαστικό μου, που είναι κι εδώ», είπε, ενώ η κάμερα στράφηκε στον παίκτη των Kansas City Chiefs, προκαλώντας χειροκροτήματα. «Οπότε, ευχαριστώ για όλα τα vibes», πρόσθεσε η Σουίφτ, κάνοντας αναφορά στους στίχους του τραγουδιού της «The Fate of Ophelia», το οποίο ήταν υποψήφιο στα βραβεία.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί μέσα στον χώρο της τελετής, πραγματοποιώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε απονομή βραβείων. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δυο τους εθεάθησαν να χορεύουν στο τραγούδι της RAYE «Where is my husband?», με τη Σουίφτ να αστειεύεται, δείχνοντας το αριστερό της χέρι, όπου φορούσε το δαχτυλίδι από την πρόταση γάμου.

Η Τέιλορ Σουίφτ αναδείχτηκε η μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards 2026, κατακτώντας συνολικά επτά βραβεία και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη φετινή διοργάνωση. Μεταξύ των διακρίσεών της περιλαμβάνονται σημαντικές κατηγορίες όπως Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ, καθώς και βραβεία για τραγούδι, στίχους, βίντεο κλιπ και στυλ περιοδείας.

Τον Αύγουστο έγινε γνωστό ότι ο Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με μία ανάρτηση που έκανε το ζευγάρι στα social media. Πιο αναλυτικά, η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε επίσημα στις 26 Αυγούστου του 2025, με την τραγουδίστρια να γράφει σε δημοσίευσή της που συνοδευόταν με φωτογραφίες του αρραβώνα της: «Η καθηγήτρια των αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».

