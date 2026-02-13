Η μητέρα του Τράβις Κέλσι μίλησε για τις προετοιμασίες του γάμου του με την Τέιλορ Σουίφτ
Η μητέρα του αθλητή έκανε μία αναφορά για το πρώτο τραγούδι που θα χορέψει το ζευγάρι και ξεκαθάρισε αν δεσμεύεται από σύμβαση εμπιστευτικότητας

Άννα Νταλλαρή
Λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι έδωσε η μητέρα του παίκτη του NFL, Ντόνα, αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι του γαμήλιου χορού έχει ήδη επιλεγεί, ενώ απάντησε και στο αν έχει υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας.

Οι προετοιμασίες για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι φαίνεται πως βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με ορισμένες βασικές λεπτομέρειες να έχουν ήδη «κλειδώσει», μεταξύ αυτών και το τραγούδι του πρώτου χορού.

Η μητέρα του αθλητή μίλησε στο TMZ και αναφέρθηκε τόσο στην τελετή όσο και στις φήμες περί σύμβασης εμπιστευτικότητας που ενδεχομένως να έχει υπογράψει, απαντώντας: «Όχι, όχι. Ξέρουν ότι μπορώ να κρατήσω ένα μυστικό».

Παρότι ξεκαθάρισε ότι δεν δεσμεύεται από κάποιο συμφωνητικό, απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τραγούδι, περιοριζόμενη σε μια σύντομη αναφορά. Όπως είπε, το κομμάτι του γαμήλιου χορού «θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον», ενώ θυμήθηκε τι είχε συμβεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου της, Τζέισον Κέλσι: «Νομίζω ότι στον γάμο του Τζέισον χόρεψα το “Love Shack” με τους B-52’s. Οπότε, θα δούμε τι μπορώ να καταφέρω».

Ο γάμος του ζευγαριού έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, με θαυμαστές να αναμένουν κάθε νέα πληροφορία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας, το οποίο, κατά εκτιμήσεις, κυμαίνεται μεταξύ 10-20 καρατίων και κοστολογείται από «1 έως 5 εκατομμύρια δολάρια», όπως ανέφερε ο διάσημος κοσμηματοπώλης Τζορτζ Καλίφε.

Άννα Νταλλαρή

