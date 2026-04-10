Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη ο γάμος του ζευγαριού
Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Γάμος

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη ο γάμος του ζευγαριού

Οι καλεσμένοι έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας για να μη διαρρεύσουν λεπτομέρειες 

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη ο γάμος του ζευγαριού
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη πρόκειται να παντρευτούν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι. Ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου έκανε πρόταση γάμου στην ποπ σταρ τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, με φόντο ένα ρομαντικό σκηνικό στον κήπο της έπαυλής του στο Κάνσας.

Σύμφωνα με το Page Six, το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του στις 3 Ιουλίου. Όπως ανέφερε πηγή μάλιστα σε άλλο μέσο, την Daily Mail, οι καλεσμένοι υποχρεώθηκαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους υπογράφοντας συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) όταν στάλθηκαν οι προσκλήσεις, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν μυστικές οι λεπτομέρειες του γάμου.

Η επιλογή της τοποθεσίας προκαλεί έκπληξη, καθώς θαυμαστές είχαν εικάσει ότι ο πολυαναμενόμενος γάμος θα γινόταν στην έπαυλη των 17 εκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει η Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ.

Βέβαια, η τραγουδίστρια διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς και με τη Νέα Υόρκη. Το 2014 αγόρασε δύο ρετιρέ στην περιοχή Τραϊμπέκα, τα οποία στη συνέχεια ενοποίησε σε ένα μεγάλο διώροφο διαμέρισμα. Έχει αποκτήσει επίσης μία μεζονέτα και ένα λοφτ. Η σταρ έχει αφιερώσει και τραγούδι στην πόλη. Πρόκειται για το κομμάτι «Welcome to New York» που κυκλοφόρησε το 2014.

Πηγές είχαν αναφέρει ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ότι η τραγουδίστρια έχει ήδη θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το πώς θέλει να είναι η μεγάλη μέρα. «Θα πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο», υποστήριξε άνθρωπος από το περιβάλλον της.

«Η Τέιλορ δεν θέλει να είναι όπως ο γάμος της Σελένα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον γάμο της καλύτερης φίλης της, Σελένα Γκόμεζ, η οποία παντρεύτηκε τον Μπένι Μπλάνκο σε λευκές σκηνές σε εξωτερικό χώρο στο Sea Crest Nursery στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εκτιμάται ότι ο βασικός προβληματισμός αφορά τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, κάτι που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί πλήρως σε έναν ανοιχτό χώρο. «Όλη η εκδήλωση θα καταγραφεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία σημείωσε ότι η Σουίφτ ενδέχεται να θελήσει να μοιραστεί ορισμένες στιγμές με τους θαυμαστές της.

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη ο γάμος του ζευγαριού
Και οι δύο πηγές επιβεβαίωσαν ότι η δεξίωση θα είναι «μεγάλη», κάτι που η ίδια η Σουίφτ είχε αποκαλύψει τον περασμένο Οκτώβριο στο The Graham Norton Show, στο πλαίδιο προώθησης του άλμπουμ της «The Life of a Showgirl». Η τραγουδίστρια είχε περιγράψει τον γάμο ως «τεράστιο» και είχε δηλώσει πολύ ενθουσιασμένη, εξηγώντας ότι «οι μόνοι αγχωτικοί γάμοι είναι εκείνοι με λίγους καλεσμένους».

Όπως είχε επισημάνει, όταν οι καλεσμένοι είναι λίγοι, συχνά πρέπει να αξιολογήσεις ή να ζυγίσεις τις σχέσεις σου με τους φίλους σου. «Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό», είχε τονίσει και είχε προσθέσει, αστειευόμενη: «Όποιον έχω μιλήσει ποτέ θα πάρει πρόσκληση».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

