Η Παυλίνα Βουλγαράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου, με την τραγουδίστρια και τον σύντροφό της να δίνουν στο παιδί τους το όνομα Ερωφίλη
Φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης της δημοσίευσε στα social media η Παυλίνα Βουλγαράκη. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, την Κυριακή 17 Μαΐου, στην Κρήτη, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας, και το όνομα που δόθηκε στο πρώτo της παιδί είναι Ερωφίλη.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram, η Παυλίνα Βουλγαράκη απαθανατίζεται δίπλα στον σύντροφό της, Στέφανο Στρατάκη, με εκείνον να κρατά στην αγκαλιά την κόρη τους, ενώ φαίνονται και οι δύο νονοί. Μέσα από τις εικόνες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες από τη διακόσμηση στην εκκλησία και το τραπέζι που ακολούθησε, από τα βαφτιστικά ρούχα και τα γλυκά που προσφέρθηκαν στους καλεσμένους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Παυλίνα Βουλγαράκη αναφέρθηκε στα απρόοπτα που προέκυψαν, ενώ έκανε και μία αναφορά στους νονούς της κόρης της. Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Μια υπόσχεση των μεγάλων προς το παιδί ότι δεν θα διασχίσει τη ζωή μόνο του. Αποφασίστηκε πριν δύο εβδομάδες. Με πολύ λίγους και καλούς. Εννοείται ότι πήγαμε τελευταίες στην εκκλησία, ξεχάσαμε τον σταυρό, ανταλλάζαμε ρούχα την ίδια μέρα το πρωί, φεύγοντας ξεχάσαμε τα βαφτιστικά, γυρίσαμε πίσω να τα πάρουμε, ο Αντώνης εντωμεταξύ άψογος σε όλα κι ό,τι άλλο μπορεί να φαντάζεται κανείς που μας ξέρει. Αλλά όσοι αγαπάμε ήταν μαζί μας κι όσοι δεν μπόρεσαν πάλι εκεί τους νιώθαμε. Η Ερωφίλη μου θα έχει στη ζωή της δύο νονούς που αγαπάω πολύ και τους αγαπάει κι εκείνη. Αυθεντικούς, ακέραιους, ζεστούς, δοτικούς και γεμάτους καλοσύνη».
