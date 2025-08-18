Η Παυλίνα Βουλγαράκη νανουρίζει την κόρη της - Δείτε βίντεο
Η Παυλίνα Βουλγαράκη νανουρίζει την κόρη της - Δείτε βίντεο
Εσύ μου έμαθες πώς αγαπούν, τραγούδησε στο 2,5 μηνών παιδί της
Τη 2,5 μηνών κόρη της νανούρισε η Παυλίνα Βουλγαράκη, αφιερώνοντας της στίχους του κομματιού «Εσύ μου έμαθες πώς αγαπούν».
Κρατώντας το παιδί της αγκαλιά, η τραγουδίστρια στάθηκε μπροστά από μία πισίνα και ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι. Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της σημείωσε μερικούς στίχους που την εκφράζουν από τη στιγμή που έγινε μητέρα: «Σύ μ’ έμαθες πώς αγαπούν. Πώς παίζουν, πώς γελούνε. Μάθε με τώρα δύο καρδιές πώς ζουν σαν χωριστούνε».
Δείτε το βίντεο
Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της Στέφανος απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 30 Μαΐου. Η σχέση τους μετρά πλέον δύο χρόνια, με την καθημερινότητά τους να μοιράζεται ανάμεσα στην Αθήνα και την Κρήτη. Ο Στέφανος, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλοξενίας, δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Οι δυο τους γνωρίζονταν εδώ και χρόνια ως φίλοι, μέχρι που η σχέση τους πήρε νέα τροπή και εξελίχθηκε σε ερωτική.
Κρατώντας το παιδί της αγκαλιά, η τραγουδίστρια στάθηκε μπροστά από μία πισίνα και ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι. Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της σημείωσε μερικούς στίχους που την εκφράζουν από τη στιγμή που έγινε μητέρα: «Σύ μ’ έμαθες πώς αγαπούν. Πώς παίζουν, πώς γελούνε. Μάθε με τώρα δύο καρδιές πώς ζουν σαν χωριστούνε».
Δείτε το βίντεο
Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της Στέφανος απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 30 Μαΐου. Η σχέση τους μετρά πλέον δύο χρόνια, με την καθημερινότητά τους να μοιράζεται ανάμεσα στην Αθήνα και την Κρήτη. Ο Στέφανος, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλοξενίας, δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Οι δυο τους γνωρίζονταν εδώ και χρόνια ως φίλοι, μέχρι που η σχέση τους πήρε νέα τροπή και εξελίχθηκε σε ερωτική.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα