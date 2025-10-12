ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παυλίνα Βουλγαράκη για τη μητρότητα: Νιώθω σαν να ζω μια άλλη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα

Όλα είναι τελείως διαφορετικά, εγώ είμαι τελείως διαφορετική, είπε η τραγουδίστρια που έφερε στον κόσμο την κόρη της πριν από μερικούς μήνες

Γεωργία Κοτζιά
Για το πώς βιώνει τη μητρότητα και για τις αλλαγές που αυτή έφερε μίλησε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Η τραγουδίστρια που υποδέχτηκε την κόρη της τον περασμένο Μάιο εξομολογήθηκε πως νιώθει σαν να ήρθε και πάλι στη ζωή. Όλα πλέον της φαίνονται διαφορετικά, ενώ και εκείνη στον εαυτό της βλέπει έναν άλλο άνθρωπο. Όπως είπε, θέλει να γίνει ο γονέας που θα ονειρευόταν το παιδί της να έχει.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και περιέγραψε τη μητρότητα ως μια αναγέννηση: «Νιώθω σαν να ζω μια άλλη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα. Όλα είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ είμαι τελείως διαφορετική. Γίνεσαι ο άνθρωπος που θα ήθελες το παιδί σου να έχει γονιό».

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε την περίοδο της εγκυμοσύνης της και αναγνώρισε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες σε ψυχολογικό επίπεδο. «Είχα μια πολύ εύκολη εγκυμοσύνη, ψυχολογικά ήμουν σε τρέλα. Σταμάτησα ξαφνικά να δουλεύω, αισθάνθηκα μη παραγωγική, είχα πάρει 30 κιλά στην εγκυμοσύνη. Δεν ένιωθα καλά, ένιωθα λυπημένη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον τοκετό, εξήγησε ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για τις επιλογές που είχε. Παρότι θεωρούσε αυτονόητο τον φυσιολογικό τοκετό, τελικά γέννησε με καισαρική. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν ενημερώθηκα πριν γεννήσω, σχετικά με τις επιλογές που έχει μια γυναίκα στον τοκετό, δεν το έψαξα. Ήταν δική μου αμέλεια. Θεωρούσα τόσο αυτονόητο ότι θα γεννούσα φυσιολογικά που δεν μου πέρασε από το μυαλό κάτι άλλο. Τελικά αυτό δεν συνέβη, έσπασαν τα νερά νωρίς τη νύχτα, το μωρό ήταν πολύ ψηλά και δεν είχα διαστολή. Μετά από πολλές ώρες τεχνικών πόνων και προσπάθειας, κάποια στιγμή αποφασίσαμε με τον σύντροφό μου και τον γιατρό μου, που εμπιστεύομαι πάρα πολύ για καισαρική. Πέρασαν οι ώρες και είχα αρχίσει να κουράζομαι. Θα ήθελα να το είχα ψάξει. Ήθελα πάρα πολύ να γεννήσω φυσιολογικά και θα ήθελα να μπορέσω στο επόμενο παιδί».

Γεωργία Κοτζιά

