Μιχάλης Αεράκης: Σε δυσκολίες θα κοιτάξω ψηλά και ο Θεός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει «άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ»
Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά όμως αυτή είναι η ζωή μου, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ψηλά κοιτάει ο Μιχάλης Αεράκης όταν εμφανίζονται δυσκολίες στη ζωή του και, όπως ανέφερε, ο Θεός του κλείνει το μάτι και του λέει «άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ».
Ο ηθοποιός μιλώντας για τα σκαμπανευάσματα στην καριέρα του, στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 14 Μαΐου, τόνισε πως πρέπει ο καθένας να είναι προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσει, κάτι που συμβαίνει μονάχα με την αγάπη προς τον εαυτό και την πίστη στον Θεό.
Ο Μιχάλης Αεράκης εξήγησε πως όλα τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, παρόλα αυτά είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει να ζει: «Η δουλειά μας είναι μια μετοχή, άλλοτε είναι πολύ ψηλά, άλλοτε είναι πολύ χαμηλά. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το ψηλά και για τα χαμηλά. Το θέατρο για μένα είναι ένα ταξίδι και πρέπει να παρακαλάς, αν το αγαπάς, να είσαι μέσα στη βαρκούλα, αδιαφορώντας για ποια θέση. Πρέπει όμως να είσαι προετοιμασμένος για όλες αυτές τις αλλαγές. Για να είσαι προετοιμασμένος πρέπει να έχεις μια καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου, να συνομιλείς με τον εαυτό σου. Εμένα ο κολλητός μου είναι ο "Μιχάλης" και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αγαπώ τον Μιχάλη. Συνομιλώ με τον Μιχάλη. Πιστεύω στον Θεό. Κλείνω το μάτι. Όπως χαρακτηριστικά λέω, έχω μια απευθείας σύνδεση με το Θεό. Σε δυσκολίες θα κοιτάξω εκεί ψηλά. Θα του πω κι αυτός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει "άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ". Αυτά όλα μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου και αγαπώ όλο τον κόσμο», είπε.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως μετά τον ρόλο του παπά στη σειρά «Σασμός», πολύς κόσμος τον πλησίαζε για να εξομολογηθεί, μέχρι και για να βαφτίσει παιδιά και να πραγματοποιήσει γάμους: «Μου έχουν κάνει πρόταση να με κάνουν παπά, διότι μπορούν να χρίσουν έναν λαϊκό μέχρι τα 70. Με πήρε ένας δεσπότης πριν από τρία χρόνια. Εγώ γελούσα», συμπλήρωσε.
Ο Μιχάλης Αεράκης σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τις εμπειρίες της ζωής του και όσα έχει καταφέρει, επισημαίνοντας πως είναι δανεικά και θέλει με τον τρόπο του να τα επιστρέψει πίσω: «Όλα αυτά τα οποία έχω εισπράξει στη ζωή μου, όλα αυτά είναι δανεικά. Κάπου τα άκουσα, κάπου τα είδα, κάπου τα διάβασα, κάπου τα ακούμπησα. Όλα είναι δανεικά. Και τώρα που μεγάλωσα πια, αισθάνομαι την ανάγκη αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Δεν μου ανήκουν. Σε όποιον νέο θέλει να ακούσει αυτό που θα του πω. Ένα είναι βέβαιο ότι θέλω πραγματικά να επιστρέψω όλα αυτά τα δανεικά, τα οποία είναι και πάρα πολλά θα έλεγα. Όλη μου η ζωή είναι δανεική και την οποία θέλω να την επιστρέψω με χαρά στους ανθρώπους, κυρίως στους νέους ανθρώπους τους οποίους τους αγαπώ», είπε.
