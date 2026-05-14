Μιχάλης Αεράκης: Σε δυσκολίες θα κοιτάξω ψηλά και ο Θεός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει «άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ»

Ο Μιχάλης Αεράκης εξήγησε πως όλα τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, παρόλα αυτά είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει να ζει: «Η δουλειά μας είναι μια μετοχή, άλλοτε είναι πολύ ψηλά, άλλοτε είναι πολύ χαμηλά. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το ψηλά και για τα χαμηλά. Το θέατρο για μένα είναι ένα ταξίδι και πρέπει να παρακαλάς, αν το αγαπάς, να είσαι μέσα στη βαρκούλα, αδιαφορώντας για ποια θέση. Πρέπει όμως να είσαι προετοιμασμένος για όλες αυτές τις αλλαγές. Για να είσαι προετοιμασμένος πρέπει να έχεις μια καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου, να συνομιλείς με τον εαυτό σου.

Εμένα ο κολλητός μου είναι ο "Μιχάλης" και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αγαπώ τον Μιχάλη. Συνομιλώ με τον Μιχάλη. Πιστεύω στον Θεό. Κλείνω το μάτι. Όπως χαρακτηριστικά λέω, έχω μια απευθείας σύνδεση με το Θεό. Σε δυσκολίες θα κοιτάξω εκεί ψηλά. Θα του πω κι αυτός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει "άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ". Αυτά όλα μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου και αγαπώ όλο τον κόσμο», είπε.





Ο ηθοποιός ανέφερε πως μετά τον ρόλο του παπά στη σειρά «Σασμός», πολύς κόσμος τον πλησίαζε για να εξομολογηθεί, μέχρι και για να βαφτίσει παιδιά και να πραγματοποιήσει γάμους: «Μου έχουν κάνει πρόταση να με κάνουν παπά, διότι μπορούν να χρίσουν έναν λαϊκό μέχρι τα 70. Με πήρε ένας δεσπότης πριν από τρία χρόνια. Εγώ γελούσα», συμπλήρωσε.