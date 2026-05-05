Μελέτης Ηλίας για τη σύζυγό του: Εύχομαι να βρίσκει τη δύναμη να μας αντέχει, έχουμε γίνει πολλοί και είμαστε αγριεμένοι
Ο ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της

Ευχές στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της έστειλε ο Μελέτης Ηλίας μέσα από ένα χιουμοριστικό μήνυμα, σημειώνοντας να βρίσκει τη δύναμη να αντέχει τον ίδιο και την οικογένειά τους.

Ο ηθοποιός  δημοσίευσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με τη Θέμιδα Βουτσινά σε βραδινή έξοδό τους. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Μελέτης Ηλίας ευχήθηκε στη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του:  «Στο κορίτσι το όμορφο που έχει τα γενέθλια του εύχομαι να βρίσκει τη δύναμη να μας αντέχει, γιατί έχουμε γίνει πολλοί κι είμαστε κι αγριεμένοι! Χαρούμενα γενέθλια».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός είχε εξηγήσει στο «Happy Day» στις 6 Μαρτίου, τους λόγους για τους οποίους έρχεται συνήθως σε σύγκρουση με τη σύζυγό του. Όπως είχε πει: «Εννοείται ότι τσακωνόμαστε με τη σύζυγό μου, συνέχεια. Είναι νομίζω αυτός ο μεγαλύτερος αγώνας της καθημερινότητας. Κανένας δεν κάνει πίσω και γι’ αυτό έρχεται και ο τσακωμός, γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Πρέπει κάποιος να το χειριστεί πιο έξυπνα. Εγώ επειδή είμαι ο πιο μπούφος, την έξυπνη κίνηση την κάνει πάντα η γυναίκα μου και με σώζει».
