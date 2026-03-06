Μελέτης Ηλίας: Με τη σύζυγό μου τσακωνόμαστε συνέχεια, δεν κάνει κανένας πίσω
GALA
Μελέτης Ηλίας Σύζυγος

Μελέτης Ηλίας: Με τη σύζυγό μου τσακωνόμαστε συνέχεια, δεν κάνει κανένας πίσω

Με τη γυναίκα μου τσακωνόμαστε για πράγματα που αφορούν στο ζευγάρι, σχολίασε ο ηθοποιός

Μελέτης Ηλίας: Με τη σύζυγό μου τσακωνόμαστε συνέχεια, δεν κάνει κανένας πίσω
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στις εντάσεις που προκύπτουν με τη σύζυγό του στην καθημερινότητα αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, τονίζοντας ότι συνήθως κανένας από τους δύο δεν υποχωρεί, γεγονός που οδηγεί σε συνεχείς τσακωμούς.

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», με το απόσπασμα να προβάλλεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου, και σχολίασε μεταξύ άλλων τη σχέση του με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά, εξηγώντας γιατί οι τσακωμοί είναι συχνό φαινόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μελέτης Ηλίας παραδέχτηκε ότι οι συγκρούσεις με τη σύζυγό του οφείλονται στο γεγονός ότι κανένας από τους δύο δεν κάνει ένα βήμα πίσω: «Εννοείται ότι τσακωνόμαστε με τη σύζυγό μου, συνέχεια. Είναι νομίζω αυτός ο μεγαλύτερος αγώνας της καθημερινότητας. Κανένας δεν κάνει πίσω και γι’ αυτό έρχεται και ο τσακωμός, γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Πρέπει κάποιος να το χειριστεί πιο έξυπνα. Εγώ επειδή είμαι ο πιο μπούφος, την έξυπνη κίνηση την κάνει πάντα η γυναίκα μου και με σώζει».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, περιγράφει πώς οι τσακωμοί τους αφορούν κυρίως σε απλά ζητήματα της καθημερινότητας«Με τη γυναίκα μου τσακωνόμαστε για πράγματα λίγο πιο του ζευγαριού, πχ για τα ρούχα και το μπάνιο. Είναι κάτι που το προσπαθώ πάρα πολύ εδώ και είκοσι χρόνια να μην είμαι ακατάστατος. Πιστεύω ότι το σιδέρωμα των ρούχων είναι υπερτιμημένο, προτιμώ να φορέσω το ρούχο και να πάρει τη φόρμα του κορμιού μου».
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης