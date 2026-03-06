Μελέτης Ηλίας: Με τη σύζυγό μου τσακωνόμαστε συνέχεια, δεν κάνει κανένας πίσω





Στη συνέχεια, περιγράφει πώς οι τσακωμοί τους αφορούν κυρίως σε απλά ζητήματα της καθημερινότητας : « Με τη γυναίκα μου τσακωνόμαστε για πράγματα λίγο πιο του ζευγαριού, πχ για τα ρούχα και το μπάνιο. Είναι κάτι που το προσπαθώ πάρα πολύ εδώ και είκοσι χρόνια να μην είμαι ακατάστατος. Πιστεύω ότι το σιδέρωμα των ρούχων είναι υπερτιμημένο, προτιμώ να φορέσω το ρούχο και να πάρει τη φόρμα του κορμιού μου » .

Στις εντάσεις που προκύπτουν με τη σύζυγό του στην καθημερινότητα αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας , τονίζοντας ότι συνήθως κανένας από τους δύο δεν υποχωρεί, γεγονός που οδηγεί σε συνεχείς τσακωμούς.Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», με το απόσπασμα να προβάλλεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου, και σχολίασε μεταξύ άλλων τη σχέση του με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά, εξηγώντας γιατί οι τσακωμοί είναι συχνό φαινόμενο.Πιο συγκεκριμένα, ο Μελέτης Ηλίας παραδέχτηκε ότι οι συγκρούσεις με τη σύζυγό του οφείλονται στο γεγονός ότι κανένας από τους δύο δεν κάνει ένα βήμα πίσω: «Εννοείται ότι τσακωνόμαστε με τη σύζυγό μου, συνέχεια. Είναι νομίζω αυτός ο μεγαλύτερος αγώνας της καθημερινότητας. Κανένας δεν κάνει πίσω και γι’ αυτό έρχεται και ο τσακωμός, γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Πρέπει κάποιος να το χειριστεί πιο έξυπνα. Εγώ επειδή είμαι ο πιο μπούφος, την έξυπνη κίνηση την κάνει πάντα η γυναίκα μου και με σώζει».