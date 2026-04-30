Τζένιφερ Λόπεζ: Η επιστροφή της στις ρομαντικές κομεντί με την ταινία Office Romance
Το φιλμ ακολουθεί τη CEO μίας μεγάλης εταιρείας που ερωτεύεται έναν υπάλληλο που μόλις έχει προσληφθεί
Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει στην εποχή των ρομαντικών κομεντί. Την Πέμπτη 30 Απριλίου, το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Office Romance», στην οποία η ηθοποιός και τραγουδίστρια συμπρωταγωνιστεί με τον Μπρετ Γκόλντστιν.
Το φιλμ ακολουθεί την Τζάκι Κρουζ, τη CEO μίας μεγάλης εταιρείας που ερωτεύεται τον Ντάνιελ Μπλάντσφλαουερ, έναν υπάλληλο που μόλις έχει προσληφθεί. Η κρυφή ερωτική τους σχέση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όταν η Τζάκι και ο Ντάνιελ αποφασίζουν να «σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη.
Ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ δήλωσε στο PEOPLE ότι η Λόπεζ και ο Γκόλντστιν είχαν άμεση χημεία, πριν ακόμη ξεκινήσει η παραγωγή. «Είχα γευματίσει μαζί τους πολύ πριν αρχίσουμε, και γελούσαμε σε όλη τη διάρκεια του γεύματος, και σκέφτηκα, “Ω, αυτό θα πάει υπέροχα”», είπε.
Στο Office Romance πρωταγωνιστούν επίσης οι Μπέτι Γκίλπιν, Τόνι Χέιλ, Έιμι Σεντάρις, Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος και Μπράντλεϊ Γουίτφορντ.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Πάρκερ άφησε να εννοηθεί ότι η ταινία είναι πιο τολμηρή από τις προηγούμενες ρομαντικές κομεντί της Λόπεζ, όπως τα «Maid in Manhattan», «The Wedding Planner» και «Monster-in-Law». «Πηγαίνει λίγο πιο πέρα από αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος από μια ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ. Εκείνη χάρηκε πολύ που το έκανε και ήταν πολύ αστεία κάνοντάς το», ανέφερε.
Για τη Λόπεζ, το «διασκεδαστικό, τολμηρό και ρομαντικό» σενάριο ήταν αυτό που την κέρδισε. «Είναι com-rom! Είναι ένα κλασικό ρομάντζο, με σύγχρονο, πιο αιχμηρό χιούμορ», δήλωσε στο PEOPLE, σημειώνοντας ότι το σενάριο «έμοιαζε αμέσως ξεχωριστό» και ήταν «ένα νέο είδος ρομαντικής κομεντί που πραγματικά μιλά στην εποχή μας».
«Ήμουν κλεισμένη διαδοχικά με άλλα πρότζεκτ, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να κάνω αυτή την ταινία, οπότε βρήκαμε τρόπο να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που όλοι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.
Το «Office Romance» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix στις 5 Ιουνίου.
