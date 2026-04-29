Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με τη Δήμητρα Κούστα στη Γαλλική Πολυνησία, δείτε φωτογραφίες
Οι δύο γυναίκες πέρασαν χρόνο στο νησιωτικό σύμπλεγμα
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Γαλλική Πολυνησία με τη Δήμητρα Κούστα, δημοσίευσε η Άννα Βίσση.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Σε μία από αυτές η Άννα Βίσση πόζαρε με την κουμπάρα και συνεργάτιδά της με καλοκαιρινή διάθεση.
Μέσα από τις αναρτήσεις της, η τραγουδίστρια έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της, την εξωτική περιοχή της Γαλλικής Πολυνησίας και συγκεκριμένα στο νησί του Μάρλον Μπράντο. Ο θρυλικός ηθοποιός είχε ανακαλύψει το νησί το 1962 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Mutiny on the Bounty» και λίγα χρόνια αργότερα, το αγόρασε. Σήμερα, εκεί φιλοξενείται το resort The Brando, όπου πέρασε χρόνο η Άννα Βίσση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε άλλο Instagram story της, ανέφερε ότι βρέθηκε στον βοτανικό κήπο του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Επιπλέον, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε να παίζει με ένα μικρό παιδί, γράφοντας «αυτές οι μικρές, πολύτιμες στιγμές».
Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα είναι κουμπάρες, καθώς τον Μάιο του 2025, η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο που απέκτησε η δεύτερη με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου στη Σύμη. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε το νέο επαγγελματικό τους βήμα, καθώς οι δύο γυναίκες δημιούργησαν μαζί δισκογραφική εταιρεία.
