Η Άννα Βίσση κάνει δισκογραφική εταιρεία με τη Δήμητρα Κούστα
Γεωργία Κοτζιά
Το νέο επαγγελματικό βήμα της ανακοίνωσε η Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας τη συνεργασία της με τη Δήμητρα Κούστα.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου έγινε γνωστό πως η τραγουδίστρια ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, δημιουργώντας μία δισκογραφική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της.

Η ανακοίνωση γράφει αναλυτικά: «Defining the New Era: Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη Vission Music. Το νέο creative label σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα. Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας τη Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό της όραμα. Η Vission Music λειτουργεί ως ένα κεντρικό creative hub για τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της. Καθορίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσικών κυκλοφοριών, των live performances και των οπτικοακουστικών projects, αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τα επόμενα εμβληματικά βήματα της «απόλυτης Ελληνίδας star». Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι @annavissiofficial στο YouTube».

Η Άννα Βίσση πέρα από συνεργάτιδα της Δήμητρας Κούστα είναι κουμπάρα της, καθώς τον Μάιο του 2025, βάφτισε τον γιο που απέκτησε με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου στη Σύμη.
