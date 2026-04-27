Η Μαντόνα σε στιλ νύφης με πέπλο, κορσέ και διχτυωτό καλσόν στο Λος Άντζελες
Η τραγουδίστρια παρουσίασε υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ της σε ιδιωτική εκδήλωση
Με πέπλο με κορσέ και διχτυωτό καλσόν εμφανίστηκε η Μαντόννα σε πρόσφατη εκδήλωση στο Λος Άντζελες.
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» το Σάββατο 25 Απριλίου στο The Abbey στο West Hollywood, σε μια ιδιωτική εκδήλωση, παρουσιάζοντας νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ της «Confessions II». Η βασίλισσα της ποπ εμφανίστηκε στη σκηνή, χορεύοντας στον ρυθμό των νεών κομματιών του δίσκου, ο οποίος αποτελεί συνέχεια του ιστορικού «Confessions on a Dance Floor» (2005). Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και το πρόσφατα «I Feel So Free».
Σε ό,τι αφορά την ενδυματολογική της επιλογή, η Μαντόνα επέλεξε ένα τολμηρό και θεατρικό σύνολο. Πιο αναλυτικά, επέλεξε ροζ σατέν κορσέ, συνδυασμένο με δαντελένιες λεπτομέρειες, διάφανα στοιχεία, μακριά γάντια, διχτυωτό καλσόν και έντονα κοσμήματα, δημιουργώντας ένα look που παρέπεμπε σε νύφη.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν DJ sets από τον Stuart Price, στενό συνεργάτη της, καθώς και από τους Romy και Mez Monty. Το πάρτι συγκέντρωσε πλήθος διάσημων καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και της ψυχαγωγίας, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκε και ο σύντροφός της Akeem Morris, μαζί με ονόματα όπως οι Addison Rae, Sky Ferreira, Lily Allen, Kali Uchis, Tori Spelling, Cara Delevingne, Bebe Rexha και Julia Fox. Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
@varietymagazine
#Madonna makes a surprise appearance at the Abbey in L.A.
