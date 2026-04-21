«Έκανε φτερά» το vintage κορμάκι της Μαντόνα από την εμφάνιση με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Coachella, αμοιβή για να το βρει προσφέρει η βασίλισσα της ποπ
«Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου» έγραψε η Μαντόνα στο Instagram 

Έκκληση για την «ασφαλή επιστροφή» του vintage ρούχου που φόρεσε στην κοινή εμφάνισή της με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη φετινή Coachella απηύθυνε η Μαντόνα αφού το κορμάκι εξαφανίστηκε υπό άγνωστες συνθήκες.

Η βασίλισσα της ποπ φόρεσε ένα vintage μωβ κορμάκι με μωβ κάλτσες και γάντια σε χρώμα λεβάντας αποκαλύπτοντας ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.

«Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί - η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο - το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά» έγραψε η Μαντόνα σε story στο Instagram.

Σε δεύτερο story, δε, αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες από τα ρούχα που φόρεσε στην φετινή Coachella και έκτοτε αγνοούνται.
