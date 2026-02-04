H Μαντόνα χόρεψε με κορμάκι, γούνα και διχτυωτό καλσόν, δείτε βίντεο
H Μαντόνα χόρεψε με κορμάκι, γούνα και διχτυωτό καλσόν, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια χόρεψε υπό τους ήχους του  «Thief of Hearts»

H Μαντόνα χόρεψε με κορμάκι, γούνα και διχτυωτό καλσόν, δείτε βίντεο
Με κορμάκι, γούνα και διχτυωτό καλσόν χόρεψε η Μαντόνα υπό τους ήχους του  «Thief of Hearts».

Η 67χρονη ποπ σταρ δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ακούγεται το κομμάτι από το άλμπουμ της Erotica, του 1992.

Στην αισθητική και το ύφος της εποχής του εμβληματικού της δίσκου επανήλθε η Μαντόνα.  Στο κλιπ, η τραγουδίστρια κινείται γύρω από ένα τραπέζι, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: «Οι καρδιές είναι φτιαγμένες για να ραγίζουν».

Δείτε το βίντεο


Ακούστε το «Thief of Hearts»

Madonna - 08. Thief Of Hearts
