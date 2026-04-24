Σνούκι: Όταν έμαθα ότι πάσχω από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πανικοβλήθηκα και πήγα για ψώνια
Η τηλεπερσόνα που έγινε γνωστή από το ριάλιτι «Jersey Shore» εξήγησε πώς αντιμετώπισε τη διάγνωση για το πρόβλημα υγείας της
Για τη στιγμή που έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μίλησε η Σνούκι, αποκαλύπτοντας πως πανικοβλήθηκε και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει για ψώνια.
Όπως εξομολογήθηκε η τηλεπερσόνα που έγινε γνωστή μέσα από το ριάλιτι «Jersey Shore» στο Page Six Radio, όταν έγινε η διάγνωση πίστεψε ότι θα πέθαινε: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως αποφάσισε να κάνει shopping therapy.
«Σκέφτηκα "άσε με να πάω στο Short Hills Mall". Απλώς χρέωσα την κάρτα και ξόδεψα πολλά χρήματα. Και ένιωσα καλά», δήλωσε η Σνούκι.
Στη συνέχεια, στράφηκε στο TikTok, αναζητώντας πληροφορίες και εμπειρίες άλλων γυναικών που αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Μέσα από τα βίντεο, όπως ανέφερε, κατάφερε να νιώσει πιο ήρεμη και να κατανοήσει τι την περιμένει: «Όταν πήρα τη διάγνωση, ήμουν σε φάση “Πεθαίνω; Τι συμβαίνει;”. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν γι’ αυτό, γιατί δεν ξέρω κανέναν που να το περνάει. Οπότε μπήκα κατευθείαν στο TikTok. Εμφανίζονταν τόσα πολλά βίντεο με ανθρώπους που περιέγραφαν τι περνούν, τι πρέπει να κάνουν και πώς ένιωσαν μετά από υστερεκτομή, μετά το χειρουργείο. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, με έκανε να νιώσω πιο ήρεμη», ανέφερε.
Η Σνούκι ανακοίνωσε μέσω TikTok ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τραχήλου της μήτρας σταδίου 1 τον Φεβρουάριο, διατηρώντας μια θετική στάση παρά τα δύσκολα νέα. «Όλα θα πάνε καλά. Θα το αντιμετωπίσω και θα το ξεπεράσω. Έχουμε κάποια βήματα να κάνουμε», είπε σε βίντεό της μεταξύ άλλων.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People σημείωσε πως πρόκειται να υποβληθεί σε υστερεκτομή, κάτι που τη φοβίζει: «Ακόμα κι αν έχω ολοκληρώσει την οικογένειά μου, η σκέψη ότι δεν θα μπορώ πια να κάνω παιδιά με στενοχωρεί», είπε. Παρόλα αυτά, παραμένει αισιόδοξη και παροτρύνει όλες τις γυναίκες να κάνουν τακτικά προληπτικές εξετάσεις.
The unexpected way Nicole 'Snooki' Polizzi coped with cervical cancer diagnosis — Page Six (@PageSix) April 23, 2026
@snooki A little update for my ladies 🙏🏽 #cervicalcancer
