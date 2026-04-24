Μαρίνα Σταυράκη: Ο σύντροφός μου έχει μια ανατολίτικη νοοτροπία η οποία ξεπερνά ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα
Φροντίζει και αγαπά τη γυναίκα, πρόσθεσε μιλώντας για τον Μπουλέντ Οσκάν

Ανατολίτικη νοοτροπία έχει ο σύντροφος της Μαρίνας Σταυράκη και όπως δήλωσε η ίδια, ξεπερνά το ό,τι έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

Η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν το Πάσχα, έδωσε κοινή συνέντευξη μαζί του στην εκπομπή «Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου και επισήμανε πως ο σύντροφός της ξέρει να τη φροντίζει και να την αγαπά.

Όπως δήλωσε: «Ο σύντροφός μου έχει μια ανατολίτικη νοοτροπία η οποία ξεπερνά ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ ευγενικός, φροντίζει τη γυναίκα, δίνει ρόλο στη γυναίκα και αγαπά τη γυναίκα».

Ο Μπουλέντ Οσκάν, από την πλευρά του μίλησε για τη γνωριμία τους: «Δεν ήξερα ποια ήταν. Όταν την είδα και έμαθα ποια ήταν είπα “Τι όμορφη γυναίκα”», ανέφερε, με τη Μαρίνα Σταυράκη να αποκαλύπτει πως έχει αποθηκεύσει την επαφή της στο κινητό του ως «Μέριλιν Μονρόε».

Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε αν η εκείνη ήταν «δύσκολη», απάντησε γελώντας: «Μπορώ να τη διαχειριστώ».

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας ανέφερε πως περνούν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη αυτό το διάστημα: «Αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αυτά είναι τα σχέδιά μας για τώρα. Και τα δύο μέρη είναι καταπληκτικά», σημείωσε.
