MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς σε ρόλο δημοπράτη στη νέα δοκιμασία
Σας καλωσορίζω επίσημα στη δημοπρασία του MasterChef 10, είπε ο κριτής στους διαγωνιζόμενους

Τον ρόλο του δημοπράτη ανέλαβε ο Σωτήρης Κοντιζάς σε νέα δοκιμασία στο «MasterChef» με τον κριτή να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας.

Στην έναρξη του επεισοδίου του διαγωνισμού μαγειρικής που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, οι δύο κριτές, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εμφανίστηκαν πρώτοι στο πλατό, προκαλώντας ερωτήματα στις δύο μπριγάδες για την απουσία του Σωτήρη Κοντιζά.

Σχολιάζοντας την απουσία του κριτή και το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, οι παίκτες ανέφεραν: «Άφαντος ο κύριος Κοντιζάς. Λέω, ή έχουμε πέσει τελείως έξω με την δημοπρασία ή θα κάνει καμία θεαματική είσοδο». Λίγο αργότερα, ο Σωτήρης Κοντιζάς βρέθηκε στο πλατό και καλωσόρισε τους διαγωνιζόμενους, μιλώντας για τη δοκιμασία αρχικά με χιουμοριστική διάθεση: «Σας καλωσορίζω επίσημα στη δημοπρασία του "MasterChef 10". Αρχικά να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Μοιραράκη που μας παραχώρησε αυτό το ολόμαλλο χαλί σε επαναλαμβανόμενο σχέδιο και φυτικά χρώματα».

Στη συνέχεια, ο ίδιος περιέγραψε τον τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι ομάδες: «Μπροστά μας έχουμε 11 καμπάνες. Καθεμία κρύβει κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι πρώτη ύλη, μπορεί να είναι εργαλείο, εξοπλισμός, κάποιο πλεονέκτημα. Θα αποκαλύπτουμε τις καμπάνες και εγώ θα μιλάω με τους δύο αρχηγούς. Ελάχιστος χρόνος 5 λεπτά. Για να αποκτήσετε αυτό που κρύβουν οι καμπάνες θα πρέπει οι μπριγάδες να πλειοδοτείτε από τον συνολικό σας χρόνο».
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

