MasterChef: Επέστρεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς στο πλατό - Ο λόγος που απουσίαζε ήταν σοβαρός και τιμητικός, είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος
MasterChef Σωτήρης Κοντιζάς Ιαπωνία

MasterChef: Επέστρεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς στο πλατό - Ο λόγος που απουσίαζε ήταν σοβαρός και τιμητικός, είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

 Η απουσία του συνδέθηκε με μία διάκριση στην Ιαπωνία

MasterChef: Επέστρεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς στο πλατό - Ο λόγος που απουσίαζε ήταν σοβαρός και τιμητικός, είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος
Ιωάννα Μαρίνου
Στο πλατό του «MasterChef» επέστρεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να εξηγεί ότι ο λόγος της απουσίας του ήταν ιδιαίτερα σημαντικός και τιμητικός.

Όπως έγινε γνωστό στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο σεφ ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου είχε μια σημαντική διάκριση. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποκάλυψε ότι η απουσία του είχε συγκεκριμένο λόγο και ότι η παρουσία του στην Ιαπωνία σχετιζόταν με τιμητική αναγνώριση για τη δράση του γύρω από την ιαπωνική γαστρονομία.

«Ο λόγος που ο Σωτήρης απουσίαζε όλο αυτό το διάστημα ήταν σοβαρός και τιμητικός. Βρισκόταν στην Ιαπωνία γιατί το Υπουργείο Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία. Για εμάς εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό, γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιο τίτλο», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Αμέσως μετά, ο Σωτήρης Κοντιζάς πήρε τον λόγο, ευχαριστώντας για την αναφορά και τη διάκριση: «Είναι πάρα πολύ τιμητικό, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ, ντρέπομαι», σχολίασε.

