Το πείραγμα του Κοντιζά στον Κουτσόπουλο στο MasterChef: Ο τριχωτός, χνουδωτός, κοντός γίγαντας

Ένας πάνθηρας της γαστρονομίας, είπε με χιούμορ ο κριτής

Τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο θέλησε να «πειράξει» ο Σωτήρης Κοντιζάς στο νέο επεισόδιο του MasterChef. Ο τελευταίος, απευθυνόμενος στους παίκτες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής, εξήγησε ότι η πρώτη ομαδική δοκιμασία θα φέρει την υπογραφή ενός ξεχωριστού επαγγελματία.

Πριν αποκαλύψει ότι πρόκειται για τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο τον χαρακτήρισε «τριχωτό, χνουδωτό, μαγειρικό αδερφό» και «κοντό γίγαντα», ενώ ακολούθησαν και άλλοι χιουμοριστικοί χαρακτηρισμοί.

«Είμαστε έτοιμοι γιατί σε λίγο ξεκινάει και επίσημα η μαγειρική μάχη. Η πρώτη ομαδική δοκιμασία του MasterChef 10 και δεν θα μπορούσε αυτή η δοκιμασία να μην έχει μία υπογραφή, μία σφραγίδα», είπε αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Περιγράφοντας με χιούμορ τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο Σωτήρης Κοντιζάς πρόσθεσε: «Η σημερινή λοιπόν πρώτη ομαδική δοκιμασία έχει τη σφραγίδα ενός πάνθηρα της γαστρονομίας. Αυτός ο τριχωτός, χνουδωτός μαγειρικός αδερφός που δεν λέει να καταλάβει τη διαφορά της Ιαπωνίας με την Κίνα. Αυτός ο κοντός γίγαντας που είχε σκαρφαλώσει το 1998 στο πούλμαν, όταν ο Πανιώνιος πήρε το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία του. Αυτός ο αγαπησιάρης που στην καρδιά είναι Σκορπιός με Σκορπιό. Ο ένας και μοναδικός θείος του MasterChef, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος».


