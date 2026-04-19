Κατερίνα Στανίση: Η νύχτα είναι ζούγκλα, αλλά έβγαλε και πολλούς επιστήμονες
Κατερίνα Στανίση: Η νύχτα είναι ζούγκλα, αλλά έβγαλε και πολλούς επιστήμονες
Τάιζε και ταΐζει πολύ κόσμο, τόνισε η τραγουδίστρια
Ζούγκλα χαρακτήρισε η Κατερίνα Στανίση τη δουλειά στα νυχτερινά κέντρα, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία από την πορεία της στη μουσική σκηνή και τις εμφανίσεις της στα μπουζούκια. Την ίδια στιγμή όμως, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, προέκυψαν μέσα από αυτή πολλοί επιστήμονες, αφού γυναίκες που εργάζονταν εκεί, με τις απολαβές τους μπόρεσαν να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους.
«Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ. Δεν πίστευα καν ότι θα καταφέρω να μπω στη δισκογραφία…Η νύχτα είναι μια ζούγκλα. Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες, διότι η μάνα δούλευε στη λάντζα για να σπουδάσει τα παιδιά της, τάιζε και ταΐζει πολύ κόσμο», είπε αρχικά η Κατερίνα Στανίση στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δεν Γίνεται», το Σάββατο 18 Απριλίου.
Κάνοντας ένα σχόλιο για την επερχόμενη αυτοβιογραφία της, σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος τίτλος. Κατερίνα Στανίση, σκέτο».
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι στις δύσκολες στιγμές που βίωσε δεν αναζήτησε στήριξη σε κάποιον άλλο, παρά μόνο στον εαυτό της. «Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές. Δανειζόμουν δύναμη από τον εαυτό μου. Τι να κάνω; Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν είχα κάποιον», μοιράστηκε.
Τέλος, η τραγουδίστρια έκανε μία αναφορά στην απώλεια της Μαρινέλλας, τονίζοντας πως η αείμνηστη ερμηνεύτρια αγαπήθηκε από όλους του Έλληνες. «Μαρινέλλα. Η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Κέρδισε με το σπαθί της αυτά που κέρδισε, διότι ήταν μεγάλη φωνή αλλά και ωραίος άνθρωπος», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Όταν πρωτοξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω εδώ. Δεν πίστευα καν ότι θα καταφέρω να μπω στη δισκογραφία…Η νύχτα είναι μια ζούγκλα. Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες, διότι η μάνα δούλευε στη λάντζα για να σπουδάσει τα παιδιά της, τάιζε και ταΐζει πολύ κόσμο», είπε αρχικά η Κατερίνα Στανίση στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δεν Γίνεται», το Σάββατο 18 Απριλίου.
Κάνοντας ένα σχόλιο για την επερχόμενη αυτοβιογραφία της, σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος τίτλος. Κατερίνα Στανίση, σκέτο».
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι στις δύσκολες στιγμές που βίωσε δεν αναζήτησε στήριξη σε κάποιον άλλο, παρά μόνο στον εαυτό της. «Δεν είχα κάποιον να τρέξω να αγκαλιάσω στις δύσκολες στιγμές. Δανειζόμουν δύναμη από τον εαυτό μου. Τι να κάνω; Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν είχα κάποιον», μοιράστηκε.
Τέλος, η τραγουδίστρια έκανε μία αναφορά στην απώλεια της Μαρινέλλας, τονίζοντας πως η αείμνηστη ερμηνεύτρια αγαπήθηκε από όλους του Έλληνες. «Μαρινέλλα. Η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Κέρδισε με το σπαθί της αυτά που κέρδισε, διότι ήταν μεγάλη φωνή αλλά και ωραίος άνθρωπος», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
