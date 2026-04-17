Ο Τζέικομπ Ελόρντι συναντά τον Τζος Μπρόλιν στο θρίλερ «The Dog Stars» με την υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ
Η πλοκή εκτυλίσσεται σε μια αποδεκατισμένη Αμερική στον απόηχο μιας πανδημίας που εξόντωσε σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για το «The Dog Stars», το νέο θρίλερ του Ρίντλεϊ Σκοτ. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ και σε διασκευή του Μαρκ Λ. Σμιθ το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Αύγουστο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το κοινό του CinemaCon στο Λας Βέγκας, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Η κινηματογραφική μεταφορά είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για τη μεγάλη οθόνη. Ελπίζω ότι κάθε πλάνο θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους».

Η πλοκή εκτυλίσσεται σε μια αποδεκατισμένη Αμερική στον απόηχο μιας πανδημίας που εξόντωσε σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό. Πρωταγωνιστούν ο Τζέικομπ Ελόρντι στον ρόλο του Hig, ενός πιλότου της πολιτικής αεροπορίας και ο Τζος Μπρόλιν που υποδύεται τον Bangley, έναν σκληροτράχηλο πρώην πεζοναύτη.

Το τρέιλερ της ταινίας

The Dog Stars | Official Trailer

«Ο Hig ζει σε μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση μαζί με τον πιστό του σκύλο Jasper και τον Bangley παλεύοντας καθημερινά για την επιβίωση και κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για ανθρώπινη επαφή. Μέχρι που ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι οι μοναδικοί επιζώντες», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το καστ συμπληρώνουν η Μάργκαρετ Κουόλεϊ στον ρόλο της Cima και οι Γκάι Πιρς και Μπένεντικτ Γουόνγκ.

Το «The Dog Stars» είναι η πρώτη ταινία του Σκοτ μετά το «Gladiator II» το 2024. Παράλληλα, αποτελεί την επιστροφή του στην 20th Century Studios, με την οποία είχε μια επιτυχημένη συνεργασία από το 2012 έως το 2017, χαρίζοντας ταινίες όπως τα «Prometheus» και «The Martian».

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

