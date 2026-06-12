Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας
Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου μετά το δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις
Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με αφορμή το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιστημόνων της Επιτροπής, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Ιδιαίτερα έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ κατά διαστήματα θα επηρεαστούν και ορεινές περιοχές της Ηπείρου, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες.
Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη ενημερώσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η κακοκαιρία.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων. Με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση της σχετικής προθεσμίας.
Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες υπογράμμισαν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες καθαρισμού από πολίτες και αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα ενδέχεται να καταστήσουν δυσκολότερη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιστημόνων της Επιτροπής, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Ιδιαίτερα έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ κατά διαστήματα θα επηρεαστούν και ορεινές περιοχές της Ηπείρου, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες.
Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη ενημερώσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η κακοκαιρία.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων. Με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση της σχετικής προθεσμίας.
Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες υπογράμμισαν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες καθαρισμού από πολίτες και αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα ενδέχεται να καταστήσουν δυσκολότερη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα