Ιωάννης Παπαζήσης: Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς
Δεν έχω καμία αγωνία για το εάν θα είμαι καλός στους ρόλους που αναλαμβάνω, σχολίασε ο ηθοποιός

Μια διαπίστωση για τον ρόλο του ως πατέρας, έκανε ο Ιωάννης Παπαζήσης, σχολιάζοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «καλό μπαμπά» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση με τον γιο του και την πρώην σύντροφό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

Αρχικά, ο Ιωάννης Παπαζήσης σχολίασε ότι είναι παρών σε ό,τι αφορά στην ανατροφή του παιδιού του, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ο ίδιος ότι είναι ένας καλός πατέρας. Όπως είπε ο ηθοποιός: «Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς. Είμαι ένας πατέρας που βρίσκομαι εκεί, αλλά το αν είμαι καλός γενικότερα θα κριθεί μάλλον από τους άλλους. Δεν έχω καμία αγωνία για το εάν θα είμαι καλός στους ρόλους που αναλαμβάνω. Έχω αγωνία να βρίσκομαι παρών σε αυτό που κάνω και να ξέρω ότι ήμουν εκεί επειδή το ήθελα εγώ».

Σε άλλο σημείο, ο Ιωάννης Παπαζήσης συμπλήρωσε ότι η αρμονική συνεργασία που έχει με τη Βανέσα Αδαμοπούλου για την ανατροφή του γιου τους, δεν είναι ένας λόγος για το οποίο θα έπρεπε να νιώθει περήφανος: «Με την πρώην σύζυγό μου δεν έχουμε κάνει κάτι για το οποίο είμαστε τόσο περήφανοι γι' αυτό. Ήμασταν άνθρωποι που δεν μαλώνουν και απλά έχουμε μια όμορφη σχέση. Μην κρίνουμε κάτι κάλο, κρίνοντάς το από το κακό». 

Η Βανέσα Αδαμοπούλου και ο Ιωάννης Παπαζήσης
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

