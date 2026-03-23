Ιωάννης Παπαζήσης: Δεν θέλω να κάνω το παιδί μου σκιά του εαυτού μου

Πιο αναλυτικά, ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε: «Το παιδί μου πηγαίνει στα 11. Δεν θέλω να το κάνω μια σκιά του εαυτού μου. Το παιδί μου θα αποφασίσει τι θα κάνει αυτός. Δουλειά μου είναι το να τον εκπαιδεύσω να προσέχει στο σχολείο ή να μάθει να είναι καλό παιδί, να αγαπάει, να διαβάζει, να δούμε τι θέλει να κάνει και να το ψάξουμε, να προσέχει το σώμα του. Δεν θα τον εκπαιδεύσω τι θα κάνει. Άμα θέλει να γίνει φυτό του Play Station και του Instagram, ας γίνει, δεν είναι δικό μου θέμα».

Όσον αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζει την αναγνωρισιμότητά του ο γιος του, ο ηθοποιός δήλωσε γελώντας: «Την τρολάρει πολύ άσχημα την αναγνωρισιμότητά μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ιωάννης Παπαζήσης μίλησε για τον εαυτό του και τον τρόπο που επιλέγει να περνά την καθημερινότητά του πλέον: «Είμαι σε μία φάση που έχω ποτίσει τον εαυτό μου από δημιουργία μέσα μου. Έχω ανάγκη τη δημιουργία. Έχω καταλάβει ότι πλέον, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι για τον εαυτό μας στην καθημερινότητά μας. Όπως όλοι μας, επέλεξα σε κάποια φάση της ζωής μου αυτό το κομμάτι να είναι χαζεύοντας σε reels για να χαλαρώσω ή κάνοντας πράγματα για τη δουλειά μου. Πλέον θεωρώ ότι η επόμενη δεκαετία είναι η μόρφωση. Είμαι σε φάση που εκπαιδεύω τρομερά τον εαυτό μου. Διαβάζω πάρα πολύ, δίνω πολύ ποιότητα σε οτιδήποτε κάνω. Έχω φύγει από τα κινητά και εκπαιδεύω τον εαυτό μου όσο καλύτερα μπορώ. Δεν βλέπω πια social media, δεν κερδίζω κάτι. Με ενδιαφέρει να κερδίζω κάτι. Έχω μπροστά μου 20, 30, 40 χρόνια που μου μένουν και για αυτά έχω αποφασίσει αυτό που μου πάει και στην προσωπική μου ζωή αλλά και στην εργασία μου είναι η μόρφωση. Εκεί βρίσκω το καταφύγιό μου», είπε.