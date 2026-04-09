Νίκι Γκλέιζερ: Δεν με νοιάζει αν ο σύντροφός μου συνευρεθεί με κάποια άλλη
Η κωμικός είναι σε σχέση με τον Κρις Κόνβι από το 2013
Το ενδεχόμενο ο σύντροφός της να συνερευθεί με άλλη γυναίκα, δεν ενδιαφέρει τη Νίκι Γκλέιζερ, η οποία τόνισε ότι η συναισθηματική απιστία είναι που ξεπερνά το όριο σε μία σχέση.
Η 41χρονη κωμικός μίλησε στο podcast «Call Her Daddy» και εξήγησε τη δική της οπτική για τις σχέσεις. «Σε μια σχέση, δεν με νοιάζει αν ο σύντροφός μου θα συνευρεθεί με κάποια άλλη», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι η ίδια δεν θα έκανε το ίδιο.
Όπως είπε, αντιλαμβάνεται το σεξ εκτός σχέσης ως κάτι «περιστασιακό» για πολλούς άνδρες και δεν το θεωρεί απειλή. Αντίθετα, ξεκαθάρισε ότι θα την ενοχλούσε έντονα αν υπήρχε συναισθηματική σύνδεση: «Αν έβλεπε μαζί της σειρές, αντάλλασσαν μηνύματα ή μοιράζονταν πράγματα που είναι “δικά μας”, τότε θα υπήρχε πρόβλημα».
Η Γκλέιζερ, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Κρις Κόνβι από το 2013, παραδέχθηκε ότι η στάση της αυτή μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις. «Ξέρω πόσο περίεργο ακούγεται», είπε, σημειώνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις αποφεύγει να το αποκαλύπτει εξαρχής.
Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να βρίσκει ελκυστικές τις ιστορίες πρώην συντρόφου της για άλλες γυναίκες, ενώ τόνισε ότι με τα χρόνια έχει επαναξιολογήσει την έννοια της δέσμευσης.
Απαντώντας, σε άλλο σημείο, για παλαιότερη δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία η δέσμευση ισοδυναμεί με «συμβιβασμό», είπε ότι πλέον δεν το βλέπει με τον ίδιο τρόπο, αν και αναγνωρίζει πως «στατιστικά, πάντα υπάρχει κάποιος πιο κατάλληλος εκεί έξω»: «Δεν μπορείς να γνωρίσεις όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, οπότε σε έναν βαθμό συμβιβάζεσαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και για τον σύντροφό της.
