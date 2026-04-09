Νίκι Γκλέιζερ: Δεν με νοιάζει αν ο σύντροφός μου συνευρεθεί με κάποια άλλη
Η κωμικός είναι σε σχέση με τον Κρις Κόνβι από το 2013 

Το ενδεχόμενο ο σύντροφός της να συνερευθεί με άλλη γυναίκα, δεν ενδιαφέρει τη Νίκι Γκλέιζερ, η οποία τόνισε ότι η συναισθηματική απιστία είναι που ξεπερνά το όριο σε μία σχέση.

Η 41χρονη κωμικός μίλησε στο podcast «Call Her Daddy» και εξήγησε τη δική της οπτική για τις σχέσεις. «Σε μια σχέση, δεν με νοιάζει αν ο σύντροφός μου θα συνευρεθεί με κάποια άλλη», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι η ίδια δεν θα έκανε το ίδιο.

Όπως είπε, αντιλαμβάνεται το σεξ εκτός σχέσης ως κάτι «περιστασιακό» για πολλούς άνδρες και δεν το θεωρεί απειλή. Αντίθετα, ξεκαθάρισε ότι θα την ενοχλούσε έντονα αν υπήρχε συναισθηματική σύνδεση: «Αν έβλεπε μαζί της σειρές, αντάλλασσαν μηνύματα ή μοιράζονταν πράγματα που είναι “δικά μας”, τότε θα υπήρχε πρόβλημα».

Nikki Glaser: Foreplay, Fetishes, & Face Lifts


Η Γκλέιζερ, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Κρις Κόνβι από το 2013, παραδέχθηκε ότι η στάση της αυτή μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις. «Ξέρω πόσο περίεργο ακούγεται», είπε, σημειώνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις αποφεύγει να το αποκαλύπτει εξαρχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να βρίσκει ελκυστικές τις ιστορίες πρώην συντρόφου της για άλλες γυναίκες, ενώ τόνισε ότι με τα χρόνια έχει επαναξιολογήσει την έννοια της δέσμευσης.

Απαντώντας, σε άλλο σημείο, για παλαιότερη δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία η δέσμευση ισοδυναμεί με «συμβιβασμό», είπε ότι πλέον δεν το βλέπει με τον ίδιο τρόπο, αν και αναγνωρίζει πως «στατιστικά, πάντα υπάρχει κάποιος πιο κατάλληλος εκεί έξω»: «Δεν μπορείς να γνωρίσεις όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, οπότε σε έναν βαθμό συμβιβάζεσαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και για τον σύντροφό της.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

