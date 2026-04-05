Η Τόρι Σπέλινγκ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τα παιδιά της
Η ηθοποιός οδηγούσε το αμάξι της όταν άλλο όχημα έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα – Τραυματίστηκαν τα παιδιά και οι φίλοι τους
Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η Τόρι Σπέλινγκ, μαζί με τέσσερα από τα παιδιά της, στην Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τεμεκούλα, το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου, όταν το SUV που οδηγούσε η 52χρονη ηθοποιός συγκρούστηκε με άλλο όχημα, το οποίο φέρεται πως παραβίασε κόκκινο σηματοδότη κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά επτά παιδιά, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν δικά της και τα υπόλοιπα φίλοι τους. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο οχήματα με σημαντικές ζημιές.
Η Τόρι Σπέλινγκ, τα παιδιά της και οι φίλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τρία ασθενοφόρα, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς όπως εκδορές, μώλωπες και διάσειση. Δεν έγιναν συλλήψεις, ενώ η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ηθοποιός είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο ατύχημα το 2011, μαζί με δύο από τα παιδιά της, αποδίδοντας τότε το συμβάν σε καταδίωξη από παπαράτσι.
Η Τόρι Σπέλινγκ έχει αποκτήσει πέντε παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Ντιν ΜακΝτέρμποτ, με τον οποίο χώρισε το 2023 και οριστικοποίησε το διαζύγιό της το 2025.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Tori Spelling and four of her children taken to the hospital after horror car accident in Temecula https://t.co/YilGqEL9yc— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 5, 2026
@tmz
🚨 EXCLUSIVE: Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. Details at the link in bio!♬ original sound - TMZ
