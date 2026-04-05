Η Τόρι Σπέλινγκ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τα παιδιά της
Η ηθοποιός οδηγούσε το αμάξι της όταν άλλο όχημα έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα – Τραυματίστηκαν τα παιδιά και οι φίλοι τους

Ιωάννα Μαρίνου
Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η Τόρι Σπέλινγκ, μαζί με τέσσερα από τα παιδιά της, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τεμεκούλα, το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου, όταν το SUV που οδηγούσε η 52χρονη ηθοποιός συγκρούστηκε με άλλο όχημα, το οποίο φέρεται πως παραβίασε κόκκινο σηματοδότη κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά επτά παιδιά, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν δικά της και τα υπόλοιπα φίλοι τους. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο οχήματα με σημαντικές ζημιές.



Η Τόρι Σπέλινγκ, τα παιδιά της και οι φίλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τρία ασθενοφόρα, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς όπως εκδορές, μώλωπες και διάσειση. Δεν έγιναν συλλήψεις, ενώ η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

🚨 EXCLUSIVE: Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned.

Η ηθοποιός είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο ατύχημα το 2011, μαζί με δύο από τα παιδιά της, αποδίδοντας τότε το συμβάν σε καταδίωξη από παπαράτσι.

Η Τόρι Σπέλινγκ έχει αποκτήσει πέντε παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Ντιν ΜακΝτέρμποτ, με τον οποίο χώρισε το 2023 και οριστικοποίησε το διαζύγιό της το 2025.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Δείτε Επίσης