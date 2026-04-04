Η Τόρι Σπέλινγκ δεν θέλει να βγαίνει ραντεβού μετά το διαζύγιο με τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ: Τα προσωπικά μου μπορούν να περιμένουν
Η ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγό της το 2023 όμως οριστικό τέλος στη σχέση τους μπήκε επίσημα έναν χρόνο αργότερα
Καμία πρόθεση δεν έχει η Τόρι Σπέλινγκ να ξεκινήσει τα ραντεβού, μετά τον χωρισμό της από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ.
Η 52χρονη ηθοποιός μίλησε στο People και εξήγησε πως ότι αυτή την περίοδο δίνει προτεραιότητα στον εαυτό της και στα επαγγελματικά της σχέδια.
Η Τόρι Σπέλινγκ σημείωσε πως η προσωπική της ζωή μπορεί να περιμένει: «Δεν σκέφτομαι καθόλου τα ραντεβού. Είμαι σε φάση επαναπροσδιορισμού και εξέλιξης. Θέλω να χτίσω τις επιχειρήσεις μου και την “αυτοκρατορία” μου. Τα προσωπικά μπορούν να περιμένουν».
Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, το οποίο προέκυψε μετά από 19 χρόνια γάμου και πέντε παιδιά, οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 , με τη Σπέλινγκ να επισημαίνει πως διατηρεί άριστες σχέσεις με τον ΜακΝτέρμοτ, για χάρη των παιδιών τους: «Είμαστε ακόμη οικογένεια, απλώς σε διαφορετική μορφή», είχε πει.
Tori Spelling Reveals Why She Isn’t Looking to Date After Dean McDermott Split: ‘I Am in My Power Era’ (Exclusive) https://t.co/854s85V3Qc— People (@people) April 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα