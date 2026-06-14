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Ουάσιγκτον: Συντριβή μαχητικού F/A-18 Hornet σε ορεινή περιοχή, σώος ο πιλότος που εκτινάχθηκε εγκαίρως
Ουάσιγκτον: Συντριβή μαχητικού F/A-18 Hornet σε ορεινή περιοχή, σώος ο πιλότος που εκτινάχθηκε εγκαίρως
Μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Hornet συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σε ορεινή περιοχή της πολιτείας Ουάσιγκτον – Από τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, όταν μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 Hornet συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στη λίμνη Ρίμροκ, προκαλώντας πυρκαγιά σε θαμνώδη δασική έκταση.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο πιλότος του αεροσκάφους πρόλαβε να εκτιναχθεί εγκαίρως και γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Στη συνέχεια εντοπίστηκε από δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.
Η 11η Ομάδα Αεροσκαφών Πεζοναυτών, που υπάγεται στην 3η Πτέρυγα Αεροσκαφών Πεζοναυτών, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μη θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα», επιβεβαιώνοντας ότι το αεροσκάφος ανήκε στη μονάδα με έδρα την αεροπορική βάση Miramar στην Καλιφόρνια.
Όπως έγινε γνωστό, το μαχητικό εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική πτήση όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συνετρίβη στο έδαφος. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με επιτυχία, ενώ δυνάμεις του γραφείου του σερίφη της κομητείας Γιακίμα έφτασαν άμεσα στο σημείο και τον παρέλαβαν.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάτσες ανέφερε ότι στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, η οποία επεκτάθηκε σε δασική και θαμνώδη έκταση. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.
Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε προστασία κατοικιών κοντά στην περιοχή Bear Creek, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε μέχρι αργά, με πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανή αναζωπύρωση.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο πιλότος του αεροσκάφους πρόλαβε να εκτιναχθεί εγκαίρως και γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Στη συνέχεια εντοπίστηκε από δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.
Η 11η Ομάδα Αεροσκαφών Πεζοναυτών, που υπάγεται στην 3η Πτέρυγα Αεροσκαφών Πεζοναυτών, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μη θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα», επιβεβαιώνοντας ότι το αεροσκάφος ανήκε στη μονάδα με έδρα την αεροπορική βάση Miramar στην Καλιφόρνια.
JUST IN— 🇺🇸✈️— INTEL24X7 (@THEIntel24x7) June 14, 2026
A U.S. Navy F/A-18 CRASHED near Rimrock Lake along Washington State's famous VR-1355 low-level training route.
💠The pilot successfully ejected from the Fighter Plane .
Big Beautiful Plane Gone pic.twitter.com/hxxkVOWfwj
A U.S. F/A-18 Hornet fighter jet has crashed in Washington state, sparking a wildfire— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026
The pilot successfully ejected and was taken to a hospital. The cause of the crash is under investigation. pic.twitter.com/rQHEkN0RRk
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάτσες ανέφερε ότι στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, η οποία επεκτάθηκε σε δασική και θαμνώδη έκταση. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.
Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε προστασία κατοικιών κοντά στην περιοχή Bear Creek, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε μέχρι αργά, με πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανή αναζωπύρωση.
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