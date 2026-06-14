Δολοφονία στα Εξάρχεια: Τούρκος το θύμα, εξετάζεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια Δολοφονία Νεκρός Σκύλος

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Τούρκος το θύμα, εξετάζεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Το θύμα που ήταν 25 ετών και βρισκόταν στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024 είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αθήνα - Ηταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Τούρκος το θύμα, εξετάζεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
62 ΣΧΟΛΙΑ
Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση θανάτου του άνδρα που δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα είναι ένας 25χρονος Τούρκος ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024.

Αν και ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο έγκλημα, η εθνικότητα του θύματος έχει χτυπήσει συναγερμό στις Αρχές που εξετάζουν αν έχουμε να κάνουμε με -ακόμη ένα- ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Πληροφορίες αναφέρουν πως, κατά το παρελθόν ο 25χρονος είχε προσαχθεί δύο φορές - μία στον Βόλο και μία στην Αθήνα.

Η δολοφονία έγινε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους περίοικους να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς. Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.


Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
62 ΣΧΟΛΙΑ

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