Δολοφονία στα Εξάρχεια: Τούρκος το θύμα, εξετάζεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Το θύμα που ήταν 25 ετών και βρισκόταν στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024 είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αθήνα - Ηταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του