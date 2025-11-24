Τόρι Σπέλινγκ: Χρέη που ξεπερνούν τα 1,7 εκατ. δολάρια έχει η ηθοποιός και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ
Τόρι Σπέλινγκ: Χρέη που ξεπερνούν τα 1,7 εκατ. δολάρια έχει η ηθοποιός και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ
Με δικαστική απόφαση, θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον 600.000 δολάρια ο καθένας, ενώ οι οφειλές τους προς το φορολογικό συμβούλιο της Καλιφόρνια θα μοιραστούν εξίσου
Φορολογικές οφειλές που ξεπερνούν τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να έχουν η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ, σύμφωνα με την τελική δικαστική απόφαση που κατατέθηκε για το διαζύγιό τους. Όπως αποκαλύπτουν τα έγγραφα που εξασφάλισε το Fox News, το πρώην ζευγάρι χρωστά 1,2 εκατ. δολάρια στην ομοσπονδιακή εφορία (IRS), ενώ οφείλει επιπλέον πάνω από 500.000 δολάρια σε απλήρωτους φόρους προς το φορολογικό συμβούλιο της Καλιφόρνια (California Franchise Tax Board).
Με βάση την απόφαση, οι δυο τους θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον 600.000 δολάρια ο καθένας από το χρέος προς το IRS, ενώ οι οφειλές τους προς το φορολογικό συμβούλιο της Καλιφόρνια θα μοιραστούν εξίσου.
Οι φορολογικές εκκρεμότητες δεν είναι οι μοναδικές. Το ζευγάρι οφείλει ακόμη 37.000 δολάρια στην American Express, ενώ παραμένει ανεξόφλητο και ένα παλαιότερο δάνειο της τάξης των έξι ψηφίων προς τη City National Bank, το οποίο, λόγω τόκων και οφειλών, έχει πλέον εκτοξευτεί σχεδόν στα 400.000 δολάρια.
Επιπλέον, η ηθοποιός οφείλει 288.000 δολάρια σε ιδιώτη, 69.000 δολάρια σε άλλο μη κατονομαζόμενο άτομο, καθώς και 10.228 δολάρια σε ανασφάλιστες ιατρικές δαπάνες. Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της οφείλει 22.000 δολάρια από φοιτητικό δάνειο και 20.609 δολάρια σε δικές του ανασφάλιστες ιατρικές δαπάνες, όπως αναφέρουν επίσης τα δικαστικά έγγραφα.
Η οικονομική κατάσταση της ηθοποιού είχε έρθει πρόσφατα στο φως μέσα από κατάθεση στον φάκελο του διαζυγίου. Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η PageSix, ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ ανέφερε ότι τα μηνιαία έσοδα της Τόρι Σπέλινγκ κυμαίνονται από 3.000 έως 75.000 δολάρια, «ανάλογα με τη δουλειά».
Για τον ίδιο, υποστήριξε ότι τα έσοδά του ανέρχονται σε 3.800 δολάρια τον μήνα, σημειώνοντας πως η οικονομική του κατάσταση άλλαξε δραματικά μέσα στον τελευταίο χρόνο «λόγω των απεργιών SAG/AFTRA και των αλλαγών στη βιομηχανία». Όπως δήλωσε: «Η δουλειά μου ως ηθοποιός και παραγωγός έχει μειωθεί δραστικά».
Οι δύο ηθοποιοί ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2023, έπειτα από 17 χρόνια γάμου, ενώ η Τόρι Σπέλινγκ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου εννέα μήνες αργότερα. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, με την ηθοποιό να καταθέτει έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη διατροφή, τη μοιρασιά της περιουσίας και την επιμέλεια.
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, τον Λίαμ, τη Στέλλα, τη Χάτι, τον Φιν και τον Μπο. Ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον Τζακ, από προηγούμενη σχέση του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Με βάση την απόφαση, οι δυο τους θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον 600.000 δολάρια ο καθένας από το χρέος προς το IRS, ενώ οι οφειλές τους προς το φορολογικό συμβούλιο της Καλιφόρνια θα μοιραστούν εξίσου.
Οι φορολογικές εκκρεμότητες δεν είναι οι μοναδικές. Το ζευγάρι οφείλει ακόμη 37.000 δολάρια στην American Express, ενώ παραμένει ανεξόφλητο και ένα παλαιότερο δάνειο της τάξης των έξι ψηφίων προς τη City National Bank, το οποίο, λόγω τόκων και οφειλών, έχει πλέον εκτοξευτεί σχεδόν στα 400.000 δολάρια.
Tori Spelling and Dean McDermott’s staggering 7-figure tax debt revealed in divorce settlement https://t.co/qU7eaG1kyv pic.twitter.com/xY9kQYx3Ue— Page Six (@PageSix) November 23, 2025
Η οικονομική κατάσταση της ηθοποιού είχε έρθει πρόσφατα στο φως μέσα από κατάθεση στον φάκελο του διαζυγίου. Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η PageSix, ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ ανέφερε ότι τα μηνιαία έσοδα της Τόρι Σπέλινγκ κυμαίνονται από 3.000 έως 75.000 δολάρια, «ανάλογα με τη δουλειά».
Για τον ίδιο, υποστήριξε ότι τα έσοδά του ανέρχονται σε 3.800 δολάρια τον μήνα, σημειώνοντας πως η οικονομική του κατάσταση άλλαξε δραματικά μέσα στον τελευταίο χρόνο «λόγω των απεργιών SAG/AFTRA και των αλλαγών στη βιομηχανία». Όπως δήλωσε: «Η δουλειά μου ως ηθοποιός και παραγωγός έχει μειωθεί δραστικά».
Οι δύο ηθοποιοί ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2023, έπειτα από 17 χρόνια γάμου, ενώ η Τόρι Σπέλινγκ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου εννέα μήνες αργότερα. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, με την ηθοποιό να καταθέτει έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη διατροφή, τη μοιρασιά της περιουσίας και την επιμέλεια.
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, τον Λίαμ, τη Στέλλα, τη Χάτι, τον Φιν και τον Μπο. Ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ έχει επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον Τζακ, από προηγούμενη σχέση του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα