Τόρι Σπέλινγκ: Χρέη που ξεπερνούν τα 1,7 εκατ. δολάρια έχει η ηθοποιός και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ

Με δικαστική απόφαση, θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον 600.000 δολάρια ο καθένας, ενώ οι οφειλές τους προς το φορολογικό συμβούλιο της Καλιφόρνια θα μοιραστούν εξίσου