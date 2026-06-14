Ολυμπιακός: Η καλημέρα των «ερυθρόλευκων» μετά το double με ΛΕΞ και Μπαρτζώκα
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας

Ολυμπιακός: Η καλημέρα των «ερυθρόλευκων» μετά το double με ΛΕΞ και Μπαρτζώκα

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τα ξέφρενα πανηγύρια στο ΣΕΦ και στα μπουζούκια δημοσίευσαν την καθιερωμένη καλημέρα τους στα social media

Ολυμπιακός: Η καλημέρα των «ερυθρόλευκων» μετά το double με ΛΕΞ και Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν ολοκληρώνοντάς τη με το double μετά και την κατάκτηση της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τα ξέφρενα πανηγύρια στο ΣΕΦ και στα μπουζούκια δημοσίευσαν την καθιερωμένη καλημέρα τους στα social media. Αυτή τη φορά τη συνόδευσαν με φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ για background επέλεξαν υο γνωστό τραγούδι του ΛΕΞ «Όχι σήμερα».

Thema Insights

Η φυσική αλήθεια για το νερό που πίνουμε

Η φυσική αλήθεια για το νερό που πίνουμε

Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης