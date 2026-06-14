Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Ολυμπιακός: Η καλημέρα των «ερυθρόλευκων» μετά το double με ΛΕΞ και Μπαρτζώκα
Ολυμπιακός: Η καλημέρα των «ερυθρόλευκων» μετά το double με ΛΕΞ και Μπαρτζώκα
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τα ξέφρενα πανηγύρια στο ΣΕΦ και στα μπουζούκια δημοσίευσαν την καθιερωμένη καλημέρα τους στα social media
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν ολοκληρώνοντάς τη με το double μετά και την κατάκτηση της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τα ξέφρενα πανηγύρια στο ΣΕΦ και στα μπουζούκια δημοσίευσαν την καθιερωμένη καλημέρα τους στα social media. Αυτή τη φορά τη συνόδευσαν με φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ για background επέλεξαν υο γνωστό τραγούδι του ΛΕΞ «Όχι σήμερα».
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τα ξέφρενα πανηγύρια στο ΣΕΦ και στα μπουζούκια δημοσίευσαν την καθιερωμένη καλημέρα τους στα social media. Αυτή τη φορά τη συνόδευσαν με φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ για background επέλεξαν υο γνωστό τραγούδι του ΛΕΞ «Όχι σήμερα».
Kalimera! ☀️☕️🏆#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yWela5X3su— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 14, 2026
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