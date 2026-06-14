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Σύζυγος Γκραντ: Με είχαν προειδοποιήσει πόσο διεφθαρμένος είναι ο Ολυμπιακός, ήταν ολοκληρωτική ληστεία
Σύζυγος Γκραντ: Με είχαν προειδοποιήσει πόσο διεφθαρμένος είναι ο Ολυμπιακός, ήταν ολοκληρωτική ληστεία
Μετά τη σύζυγο του Κέντρικ Ναν που τοποθετήθηκε για το επισόδειο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τη σκυτάλη πήρε η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας διατηρώντας αλώβητη την έδρα του για το 3-2 στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL.
Από το «πράσινο» στρατόπεδο υπήρξαν αντιδράσεις και μετά τη σύζυγο του Κέντρικ Ναν που τοποθετήθηκε για το επισόδειο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τη σκυτάλη πήρε η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, η οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένο» τον σύλλογο του Ολυμπιακού.
Η ανάρτησή της: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που μιλάω γι’ αυτό. Όταν εγώ και τα παιδιά μετακομίσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για το πόσο διεφθαρμένος και βρόμικος είναι εδώ και χρόνια. Όχι μόνο στο μπάσκετ.
Τους άκουσα, αλλά τότε δεν γνώριζα πολλά. Τώρα όμως, που το βιώνω η ίδια, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούσαν. Τα νήματα κινούνται υπέρ αυτής της ομάδας. Ποτέ δεν υπάρχει δίκαιη ευκαιρία απέναντί τους και, δυστυχώς, όλοι λίγο-πολύ ξέραμε πώς θα τελείωνε αυτό.
Ως Αμερικανίδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο και πραγματικά λυπάμαι τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που αναγκάζονται να υπομένουν αυτή την εύνοια όλα αυτά τα χρόνια. Μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.
Οι αληθινοί μπασκετμπολίστες, αυτοί που γνωρίζουν και σέβονται το άθλημα, δεν σήκωσαν αυτό το τρόπαιο με χαρά χθες το βράδυ. Γιατί μέσα τους γνωρίζουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία!».
Από το «πράσινο» στρατόπεδο υπήρξαν αντιδράσεις και μετά τη σύζυγο του Κέντρικ Ναν που τοποθετήθηκε για το επισόδειο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τη σκυτάλη πήρε η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, η οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένο» τον σύλλογο του Ολυμπιακού.
Η ανάρτησή της: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που μιλάω γι’ αυτό. Όταν εγώ και τα παιδιά μετακομίσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για το πόσο διεφθαρμένος και βρόμικος είναι εδώ και χρόνια. Όχι μόνο στο μπάσκετ.
Τους άκουσα, αλλά τότε δεν γνώριζα πολλά. Τώρα όμως, που το βιώνω η ίδια, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούσαν. Τα νήματα κινούνται υπέρ αυτής της ομάδας. Ποτέ δεν υπάρχει δίκαιη ευκαιρία απέναντί τους και, δυστυχώς, όλοι λίγο-πολύ ξέραμε πώς θα τελείωνε αυτό.
Ως Αμερικανίδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο και πραγματικά λυπάμαι τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που αναγκάζονται να υπομένουν αυτή την εύνοια όλα αυτά τα χρόνια. Μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.
Οι αληθινοί μπασκετμπολίστες, αυτοί που γνωρίζουν και σέβονται το άθλημα, δεν σήκωσαν αυτό το τρόπαιο με χαρά χθες το βράδυ. Γιατί μέσα τους γνωρίζουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία!».
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