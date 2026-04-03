Kira May Cry: Τρία χρόνια βίωνα τραγικά πράγματα, δεν πιέστηκα με τη δικαστική διαμάχη των γονιών μου, λέει ο γιος του Στάθη Αγγελόπουλου
Βίωνα κρίσεις πανικού, άγχους και καταθλίψεις, είπε ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου και πρόσθεσε «είναι πολύ βαρύ το όνομα που έχω στις πλάτες μου»
Στη δικαστική διαμάχη των γονιών του αναφέρθηκε ο γιος του Στάθη Αγγελόπουλου, Kira May Cry, τονίζοντας ότι δεν επηρεάστηκε από όσα συνέβησαν ανάμεσά τους, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει βιώσει προσωπικές προκλήσεις.
Ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου και γιος του Στάθη Αγγελόπουλου ασχολείται και εκείνος με το τραγούδι. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του, τη μουσική αλλά και για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, για περιστατικό που έχει καταγγείλει η μητέρα του, Μαρία Κουτσαντώνη τον Στάθη Αγγελόπουλο.
Ο Kira May Cry αναφέρθηκε στην πορεία του στη μουσική και στις ψυχολογικές προκλήσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας ότι η δημιουργία του δίσκου του συνδέθηκε άμεσα με αυτές τις εμπειρίες. Όπως είπε: «Γράφω αυτόν τον δίσκο τρία χρόνια, και ήταν και αρκετά δύσκολο να τον γράψω, γιατί παράλληλα βίωνα τραγικά πράγματα, κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, καταθλίψεις. Όλα αυτά κάπως πρέπει να τα αποτυπώσω, κάπως να τα πω. Έτσι βρήκα και τη φωνή μου. Πριν 2-3 χρόνια δεν τραγουδούσα καν. Το ντουέτο με τον πατέρα μου προέκυψε σε μια στιγμή που το είχαμε ανάγκη και οι δυο. Ήρθε και γεφύρωσε ένα χάσμα επικοινωνίας που είχαμε και μας έφερε ακόμα πιο κοντά. Είναι πολύ όμορφο για μένα ένας πατέρας να είναι κοντά με το παιδί του. Είμαι πολύ κοντά και με τους δυο γονείς μου».
Σχολιάζοντας τη δικαστική διαμάχη των γονιών του, ο καλλιτέχνης περιέγραψε τη στάση που κρατά, επισημαίνοντας: «Οι γονείς μου χώρισαν μόλις γεννήθηκα. Δεν ήταν δύσκολο για εμένα, γιατί τους είχα και τους δυο. Δε μου έλειψαν οι γονείς μου. Δεν πιέστηκα με τη δικαστική διαμάχη που έχουν οι γονείς μου. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι δυο αγαπούν πολύ το παιδί τους. Σε όλες τις οικογένειες συμβαίνουν πράγματα, στη δική μας περίπτωση έτυχε να βγουν προς τα έξω λόγω του πατέρα μου που είναι δημόσιο πρόσωπο».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι επιλέγει να στηρίζει και τους δύο γονείς του, ενώ πρόσθεσε ότι θα καταθέσει στο δικαστήριο: «Δεν με πιέζουν εμένα τέτοια πράγματα. Οι γονείς μου ξέρουν καλύτερα πώς να διαχειριστούν αυτή τη κατάσταση. Εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω στη ζωή μας. Εγώ είμαι εδώ και για τους δυο. Έχουν την αγάπη μου και τις συμβουλές μου. Θα πάω στο δικαστήριο, θα πω αυτό που είναι να πω και από εκεί και πέρα θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Ό,τι και να συμβαίνει, στο τέλος της ημέρας οικογένεια είμαστε».
Τέλος, αναφέρθηκε και στο βάρος του ονόματος που φέρει, σημειώνοντας: «Το Μανώλης Αγγελόπουλος είναι ένα τεράστιο όνομα. Μπορεί να βγουν και να πουν για συγκρίσεις κτλ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, είναι τιμή μου και καμάρι μου. Είναι πολύ βαρύ το όνομα που έχω στις πλάτες μου».
Τον Ιούνιο, ο Στάθης Αγγελόπουλος βρέθηκε αντιμέτωπος με καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες και να εκφράζει την επιθυμία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η δικαστική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι δεν φέρει ευθύνη. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.
Την Τετάρτη 1η Απριλίου, η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αναβλήθηκε. Σε δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος της Μαρίας Κουτσαντώνη, την Πέμπτη, στην εκπομπή «Buongiorno», τόνισε ότι οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού δεν έχουν εξομαλυνθεί και ανέφερε ότι η Μαρία Κουτσαντώνη κατήγγειλε τον Στάθη Αγγελόπουλο για ένα νέο περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε ως «κάτι παραπάνω από έναν διαπληκτισμό»:
Όπως είπε ο Απόστολος Λύτρας: «Από αυτά που γνωρίζω, είναι πως όχι. Και μάλιστα γνωρίζω, από την ίδια, ότι υπήρχε κι άλλο ένα περιστατικό, το οποίο η ίδια κι αυτό το έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί ειπώθηκε το συγκεκριμένο, αλλά από αυτά που ξέρω από την ίδια είναι ότι όχι, δεν υπάρχει καμία εξομάλυνση, μακάρι να υπήρχε. Κοιτάξτε, επειδή ακόμα δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, είναι ένα περιστατικό, όπου τη συνάντησε κάπου τυχαία, υπήρχε ένας διαπληκτισμός και κάτι παραπάνω θα μπορούσα να πω. Όπου έχει πάει και έχει ήδη καταγγείλει το συγκεκριμένο περιστατικό. Προφανώς θα ασκηθεί και εκεί ποινική δίωξη».
